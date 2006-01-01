IMMORTAL завершили работу над альбомом

IMMORTAL завершили работу над новым альбомом, продюсером которого был Peter Tägtgren. Релиз материала намечен на этот год на Nuclear Blast.
«Мы вложили огромное количество энергии в этот релиз и хотим выдать лучший продукт. Для нас было удовольствием завершить студийную работу, и мы рады тому, что у нас получилось. Peter Tägtgren проделал невероятную работу в качестве продюсера и в ходе процесса сведения. Нам уже не терпится дождаться выхода нашей девятой работы и поделиться ей со всем миром!»
В альбом войдут следующие треки: "Northern Chaos Gods", "Into Battle Ride", "Gates To Blashyrkh", "Grim And Dark", "Called To Ice", "Where Mountains Rise", "Blacker Of Worlds" и "Mighty Ravendark".
Petrovich Sexyy
Тут же надо вытягивать музлом. Посмотрим.
Ухналь
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