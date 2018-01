сегодня



IMMORTAL завершили работу над альбомом IMMORTAL завершили работу над новым альбомом, продюсером которого был Peter Tägtgren. Релиз материала намечен на этот год на Nuclear Blast.



«Мы вложили огромное количество энергии в этот релиз и хотим выдать лучший продукт. Для нас было удовольствием завершить студийную работу, и мы рады тому, что у нас получилось. Peter Tägtgren проделал невероятную работу в качестве продюсера и в ходе процесса сведения. Нам уже не терпится дождаться выхода нашей девятой работы и поделиться ей со всем миром!»



В альбом войдут следующие треки: "Northern Chaos Gods", "Into Battle Ride", "Gates To Blashyrkh", "Grim And Dark", "Called To Ice", "Where Mountains Rise", "Blacker Of Worlds" и "Mighty Ravendark".















