12 янв 2018



Новое видео THE CROWN "Iron Crown", новое видео группы THE CROWN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Cobra Speed Venom", выходящего 16 марта на Metal Blade Records:



01. Destroyed By Madness

02. Iron Crown

03. In the Name of Death

04. We Avenge!

05. Cobra Speed Venom

06. World War Machine

07. Necrohammer

08. Rise In Blood

09. Where My Grave Shall Stand

10. The Sign of the Scythe

11. Nemesis Diamond (bonus track)

12. The Great Dying (bonus track)























просмотров: 370