Новая песня BLACK LABEL SOCIETY "Trampled Down Below", новая песня группы BLACK LABEL SOCIETY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Grimmest Hits", выходящего 19 января:



01. Trampled Down Below

02. Seasons Of Falter

03. The Betrayal

04. All That Once Shined

05. The Only Words

06. Room Of Nightmares

07. A Love Unreal

08. Disbelief

09. The Day That Heaven Had Gone Away

10. Illusions Of Peace

11. Bury Your Sorrow

12. Nothing Left To Say























