13 янв 2018



Новая песня MIKE LEPOND 'S SILENT ASSASSINS "Hordes Of Fire", новая песня группы MIKE LEPOND, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Pawn And Prophecy", выход которого запланирован на 26 января на Frontiers Music Srl:



01. Masters Of The Hall

02. Black Legend

03. Antichrist

04. I Am The Bull

05. Avengers Of Eden

06. Hordes Of Fire

07. The Mulberry Tree

08. Pawn And Prophecy



Recording lineup:



* Mike LePond - Bass, Rhythm Guitar, Backing Vocals

* Alan Tecchio - Lead Vocals



With special guests:



* Michael Romeo - Drum Programming, Keyboards, Lead Guitar on Track 8

* Michael Pinella - Backing Vocals, Piano & Organ on Track 8

* Lance Barnewold - Lead Guitar on Tracks 1, 2, 3, 5

* Rod Rivera - Lead Guitar on Tracks 5, 6, 7

* Andry Lagiou - Lead Vocals on Track 8

* Noa Gruman - Lead Vocals on Track 8

* Veronica Freeman - Lead Vocals on Track 8

* Phyllis Rutter - Lead Vocals on Track 8























