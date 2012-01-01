14 янв 2018



SHINEDOWN завершили запись SHINEDOWN завершили запись нового альбома, выход которого предварительно намечен на конец весны/начало лета на Atlantic.



«Новый альбом готов»— сказал в интервью гитарист группы, Zach Myers. «Так что с нашей стороны все, ну не совсем конечно, Eric занимается сведением. Изначально он должен был только продюсировать, а кто-то другой сводить, но в итоге взял все на себя. Так что он еще не закончил, а мы все — да. Так что считайте, что почти все готово, вот!»











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