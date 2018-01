Фраза, имя группы Группы в стиле Acoustic Adult Oriented Alternative Ambient Angry Art Atmospheric Avantgarde Battle Black Blues Brutal Christian Classic Country Cyber Dark Death Doom Drone Electro Epic Ethereal Ethno Extreme Fantasy Folk Funk Fusion Future Glam Gore Gothic Grind Grunge Hard Heavy Horror Indie Industrial Instrumental J Jazz Math Medieval Melodic Metal Modern Neo Neoclassic New Noise Nu Pagan Pop Post Power Progressive Psychedelic Punk Rap Ritual Rock Ska Sludge Space Speed Stoner Symphonic Synth Technical Thrash Trip Viking

все новости группы















Умер Крис Тсангаридс Седьмого января после болезни в возрасте 61 года скончался известный продюсер Крис Тсангаридс, работавший с такими музыкантами из мира тяжёлой музыки, как JUDAS PRIEST, ANVIL, GARY MOORE, THIN LIZZY, HELLOWEEN, ANGRA, ANTHEM, YNGWIE MALMSTEEN и TYGERS OF PAN TANG, а также многими популярными коллективами, среди которых DEPECHE MODE, TOM JONES, CONCRETE BLONDE, THE TRAGICALLY HIP и другие.



JUDAS PRIEST: «Очень печально услышать о смерти нашего друга Криса Тсангаридса. Его вклад в нашу группу и другие коллективы никогда не будет забыт. Выражаем соболезнования семье и друзьям».



Tony Iommi: «Он был важной частью моей жизни, а наше знакомство состоялось в 70-м, когда он работал с нами над альбомом "Sabotage", после чего мы записали множество различных пластинок. Он очень любил жизнь и обладал прекрасным чувством юмора. Его будет очень не хватать, покойся с миром, мой друг».



Geezer: «Очень печально услышать о смерти Криса. Он работал с нами на "Sabotage" и был очень хорошим человеком. Покойся с миром».



Бывший басист BLACK SABBATH и WHITESNAKE Neil Murray назвал его «очень талантливым и хорошим человеком, которого будет не хватать всем тем, кто его знал».



Многие из музыкантов также не остались в стороне и почтили память известного продюсера.











I'm so saddened to hear of the passing of the Producer Chris Tsangarides - he has been a part of my life since the 70 when he worked as tape operator on the Sabbath album Sabotage and he's worked with me on lots of other albums and stuff. He'll be sadly missed. RIP my friend. pic.twitter.com/GPWTEilPSe — Tony Iommi (@tonyiommi) January 7, 2018









Sad to hear of Chris Tsangarides passing away. He worked on the Sabotage album, a thoroughly lovely bloke. R.I.P. Chris. — Geezer Butler (@GZRMusic) January 7, 2018