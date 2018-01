12 янв 2018



KILLER DWARFS на лейбле басиста MEGADETH KILLER DWARFS заключили соглашение с EMP Label Group, основанной басистом MEGADETH David'ом Ellefson'ом. Их концертная работа, получившая название "Live, No Guff", будет выпущена 13 апреля:



01. Comin' Through

02. Hard Luck Town

03. Tell Me Please

04. Driftin' Back

05. Union of Pride

06. Doesn't Matter

07. Can't Lose

08. Start @ One

09. Burn It Down

10. Stand Tall

11. Keep The Spirit Alive

12. Dirty Weapons

13. Heavy Mental Breakdown



Обложку для диска создал Chris "Dwarf" Hale.























+0 -0









просмотров: 136