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Обвинения против DECAPITATED сняты По сообщению The Spokesman-Review, прокуроры округа Spokane сняли все обвинения в изнасиловании и похищении против участников DECAPITATED, сославшись на добрую волю жертвы.



«Мы думаем, что результатом такого решения стало рассмотрение новых улик, — заявил адвокат гитариста группы, Waclaw'a Kietyka, Steve Graham. — Скоро они будут дома».















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