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*Destroyer 666*



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Новый ЕР DESTRÖYER 666 выйдет зимой

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DESTRÖYER 666 выпустят новый ЕР, получивший название "Call Of The Wild", 23 февраля:

01. Violence Is Golden (4:30)
02. Stone By Stone (3:37)
03. Call Of The Wild (4:46)
04. Trialed By Fire (7:02)

Одна из песен из этого релиза, "Call Of The Wild", доступна для прослушивания ниже.





DESTRГ–YER 666 To Release 'Call Of The Wild' EP






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