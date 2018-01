сегодня



Новый ЕР DESTRÖYER 666 выйдет зимой DESTRÖYER 666 выпустят новый ЕР, получивший название "Call Of The Wild", 23 февраля:



01. Violence Is Golden (4:30)

02. Stone By Stone (3:37)

03. Call Of The Wild (4:46)

04. Trialed By Fire (7:02)



Одна из песен из этого релиза, "Call Of The Wild", доступна для прослушивания ниже.























+0 -0









просмотров: 69