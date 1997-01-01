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Новый ЕР DESTRÖYER 666 выйдет зимой
DESTRÖYER 666 выпустят новый ЕР, получивший название "Call Of The Wild", 23 февраля:
01. Violence Is Golden (4:30)
02. Stone By Stone (3:37)
03. Call Of The Wild (4:46)
04. Trialed By Fire (7:02)
Одна из песен из этого релиза, "Call Of The Wild", доступна для прослушивания ниже.
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