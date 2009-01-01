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MIKE PORTNOY и JOHN PETRUCCI вместе
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Новое видео JUDAS PRIEST 'Lightning Strike'
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SODOM расстались с гитаристом и ударником
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Фронтмен ORPHANED LAND KOBI FARHI: «Мы вечно виним религию или политик...
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Концертное видео WHITESNAKE
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все новости группы
Clutch
10 янв 2018
:
CLUTCH отправились в студию
22 июн 2017
:
Бокс-сет CLUTCH выйдет летом
16 июн 2017
:
CLUTCH исполнили новые песни
3 фев 2017
:
CLUTCH о ближайших планах
14 ноя 2016
:
CLUTCH начнут сочинять в начале 2017 года
7 окт 2016
:
Сборник CLUTCH выйдет на виниле
8 авг 2016
:
Профессиональное видео полного выступления CLUTCH
1 авг 2016
:
Новое видео CLUTCH
8 июн 2016
:
Вокалист LAMB OF GOD присоединился на сцене к CLUTCH
20 май 2016
:
Гитарист CORROSION OF CONFORMITY присоединился на сцене к CLUTCH
16 апр 2016
:
CLUTCH выпустят винил с нереализованными песнями
3 дек 2015
:
Вокалист CLUTCH о парижских событиях
12 окт 2015
:
Успехи в чартах CLUTCH
29 июл 2015
:
Новое видео CLUTCH
9 июл 2015
:
Обложка и трек-лист нового альбома CLUTCH
15 июн 2015
:
Новый альбом CLUTCH выйдет в третью неделю сентября
8 июн 2015
:
Видео с выступления CLUTCH
20 май 2015
:
Новый альбом CLUTCH выйдет в сентябре
1 янв 2015
:
CLUTCH исполнили новые песни
11 май 2014
:
CLUTCH исполнили новую песню
17 апр 2014
:
Переиздание CLUTCH выйдет в июне
8 апр 2014
:
CLUTCH работают над альбомом
31 янв 2014
:
CLUTCH планируют выпуск сингла
14 ноя 2013
:
Видео с выступления CLUTCH
26 окт 2013
:
Концертный релиз CLUTCH выйдет в ноябре
20 сен 2013
:
Группа гитариста CLUTCH выпускает дебютную работу
15 сен 2013
:
Фронтмену CLUTCH сделают операцию
29 авг 2013
:
Новое видео CLUTCH
22 апр 2013
:
Акустика от CLUTCH
13 мар 2013
:
Видео с текстом от CLUTCH
5 фев 2013
:
Видео с текстом от CLUTCH
29 янв 2013
:
Видео с выступления CLUTCH
17 янв 2013
:
Вокалист CLUTCH на новом альбоме POLKADOT CADAVER
10 янв 2013
:
Новая песня CLUTCH
25 дек 2012
:
CLUTCH исполнили новый трек
19 дек 2012
:
Обложка нового альбома CLUTCH
16 окт 2012
:
Название нового альбома CLUTCH
15 авг 2012
:
CLUTCH начали работу над новым альбомом
23 июл 2012
:
CLUTCH исполнили новый трек
20 июн 2012
:
Вышел лимитированный сингл CLUTCH
17 апр 2012
:
CLUTCH исполнили новый трек
10 фев 2012
:
Винил CLUTCH выйдет в феврале
25 сен 2011
:
CLUTCH исполнили новый трек
26 авг 2011
:
CLUTCH и New Belgian Brewing выпускают именной сорт пива
30 май 2011
:
Первое акустическое выступление CLUTCH
12 мар 2011
:
Новая песня CLUTCH
9 фев 2011
:
Детали переиздания CLUTCH
1 фев 2011
:
Сниппет нового трека CLUTCH
9 янв 2011
:
Детали переиздания альбома CLUTCH
18 авг 2010
:
Переиздание CLUTCH выйдет с бонус-DVD
23 июн 2010
:
CLUTCH записывают акустический ЕР
4 май 2010
:
Трейлер нового DVD CLUTCH
7 апр 2010
:
Детали концертного DVD CLUTCH
27 ноя 2009
:
Предновогодние концерты CLUTCH будут записаны для предстоящего DVD
9 июл 2009
:
Новый альбом CLUTCH доступен для прослушивания целиком
18 май 2009
:
Новая песня от CLUTCH
9 апр 2009
:
Подробности о новом альбоме CLUTCH
24 мар 2007
:
CLUTCH удостоились звания классической рок-группы
11 апр 2006
:
CLUTCH: Легенды стоунер-рока в Москве
сегодня
CLUTCH
отправились в студию
CLUTCH отправились в студию Sputnik в Нэшвилле вместе с продюсером Vance'ом Powell'ом (THE WHITE STRIPES, RED FANG) для записи нового альбома, релиз которого намечен на этот год.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).