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CLUTCH отправились в студию CLUTCH отправились в студию Sputnik в Нэшвилле вместе с продюсером Vance'ом Powell'ом (THE WHITE STRIPES, RED FANG) для записи нового альбома, релиз которого намечен на этот год.

















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