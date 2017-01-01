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Новая песня THE HEARD Бывшая гитаристка CRUCIFIED BARBARA Klara "Force" Rönnqvist Fors, басистка Ida "Evileye" Stenbacka и барабанщица Nikki Wicked (a.k.a. Jannicke Lindström), вместе с басистом DEATHSTARS Jonas'ом "Skinny Disco" Kangur'ом (здесь он играет на гитаре) и вокалисткой Pepper Potemkin, основали новую команду THE HEARD. Официальное видео с текстом на песню "White Lightning" доступно ниже.























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