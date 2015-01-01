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*Bulletboys*



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|||| 11 янв 2018

BULLETBOYS нашли барабанщика

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BULLETBOYS объявили о том, что новым барабанщиком команды стал Anthony "Tiny" Biuso.

«Мы знакомы с ним сотню лет и очень рады, что он стал нашим новым участников. Теперь наш состав укомплектован по-полной и мы готовы к покорению мира!» — говорит вокалист команды, Marq. «Я всегда ценил его талант и очень рад, что нам выпал шанс играть в одной обойме. Но выбрали его не только за свои профессиональные навыки, он обладает еще и прекрасными человеческими качествами. Мы приветствуем его с широко раскрытыми объятьями!»





BULLETBOYS Enlist Drummer ANTHONY 'TINY' BIUSO






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