все новости группы







Vexes







11 янв 2018 : Новая песня VEXES

20 дек 2017 : Новая песня VEXES



11 янв 2018



Новая песня VEXES "Helion", новая песня группы VEXES, в состав которой входят участники A Life Once Lost, Fury of Five, Vessl and Downstage, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Ancient Geometry", выход которого запланирован на 23 февраля:



01. Helion

02. Lift

03. Decisions Are Death Here

04. Plasticine

05. No Color (feat. Mikey Carvajal)

06. Terra

07. Lush

08. Meridian Response

09. Photochrom

10. Ancient Geometry























+0 -1









просмотров: 147