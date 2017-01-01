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*Vexes*



11 янв 2018 : 		 Новая песня VEXES

20 дек 2017 : 		 Новая песня VEXES

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Новая песня VEXES

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"Helion", новая песня группы VEXES, в состав которой входят участники A Life Once Lost, Fury of Five, Vessl and Downstage, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Ancient Geometry", выход которого запланирован на 23 февраля:

01. Helion
02. Lift
03. Decisions Are Death Here
04. Plasticine
05. No Color (feat. Mikey Carvajal)
06. Terra
07. Lush
08. Meridian Response
09. Photochrom
10. Ancient Geometry





VEXES Feat. Former A LIFE ONCE LOST, FURY OF FIVE Members: Listen To 'Helion' Song






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