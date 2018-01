12 янв 2018



Новое видео MYSTIC PROPHECY MYSTIC PROPHECY опубликовали анимационное видео на кавер-версию хита MIKE'a OLDFIELD'а "Shadow On The Wall", которая включена в выходящий сегодня сборник кавер-версий "Monuments Uncovered":



01. You Keep Me Hangin' On (KIM WILDE/THE SUPREMES cover)

02. Hot Stuff (DONNA SUMMER cover)

03. Shadow On The Wall (MIKE OLDFIELD cover)

04. Are You Gonna Go My Way (LENNY KRAVITZ cover)

05. I'm Still Standing (ELTON JOHN cover)

06. Because The Night (PATTI SMITH cover)

07. Space Lord (MONSTER MAGNET cover)

08. Get It On (T.REX cover)

09. Toyko (TOKYO cover)

10. Proud Mary (CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL cover)

11. The Stroke (BILLY SQUIER cover) (digipak bonus track)























