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11 янв 2018
В SKINLAB вернулся гитарист
SKINLAB объявили о возвращении в состав Steve'a Green'a, известного как Snake.
«Мы рады сообщить, что наш брат Snake вернулся домой и примет участие в туре 'Brothers In Blood Tour'. Наш мальчик возвращается в нашу жизнь и мы встречаем его с широко открытыми объятьями. Он всегда был большой частью команды, участвовал в создании дебютного ЕР "Eyesore", давно ставшей вожделенным релизом в коллекции каждого фаната и сложно представить, что могло бы обрадовать нас больше, чем его возвращение в наш состав».
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