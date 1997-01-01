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*Skinlab*



11 янв 2018 : 		 В SKINLAB вернулся гитарист

4 окт 2017 : 		 Новая песня SKINLAB

10 апр 2017 : 		 Видео с выступления SKINLAB

23 сен 2016 : 		 SKINLAB планируют запись

16 май 2011 : 		 Новое видео SKINLAB

10 апр 2011 : 		 SKINLAB запишут кавер-версии MACHINE HEAD, NAILBOMB, CROWBAR

4 янв 2011 : 		 SKINLAB вновь расстались с гитаристом Mike'ом Roberts'ом

13 май 2010 : 		 SKINLAB вновь взяли гитариста Mike'a Roberts'a

26 фев 2010 : 		 Фронтмен SKINLAB запустил новый проект

4 авг 2009 : 		 Подробности о новом альбоме SKINLAB

1 авг 2009 : 		 Дата выхода нового альбома SKINLAB

6 июл 2009 : 		 Новая песня SKINLAB в сети

31 май 2009 : 		 Выход нового альбома SKINLAB отложен

4 дек 2001 : 		 Skinlab сводят новый альбом.

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|||| 11 янв 2018

В SKINLAB вернулся гитарист

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SKINLAB объявили о возвращении в состав Steve'a Green'a, известного как Snake.

«Мы рады сообщить, что наш брат Snake вернулся домой и примет участие в туре 'Brothers In Blood Tour'. Наш мальчик возвращается в нашу жизнь и мы встречаем его с широко открытыми объятьями. Он всегда был большой частью команды, участвовал в создании дебютного ЕР "Eyesore", давно ставшей вожделенным релизом в коллекции каждого фаната и сложно представить, что могло бы обрадовать нас больше, чем его возвращение в наш состав».





SKINLAB Rejoined By Guitarist STEVE 'SNAKE' GREEN






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