11 янв 2018



Трейлер нового альбома LETTERS FROM THE COLONY LETTERS FROM THE COLONY опубликовали трейлер к новому альбому "Vignette", выход которого намечен на 16 февраля. Мастерингом материала занимался Jens Bogren (Dimmu Borgir, Opeth, Paradise Lost):



"Galax"

"Erasing Contrast"

"The Final Warning"

"This Creature Will Haunt Us Forever"

"Cataclysm"

"Terminus"

"Glass Palaces"

"Sunwise"

"Vignette"

















