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*Letters from the Colony*



11 янв 2018 : 		 Трейлер нового альбома LETTERS FROM THE COLONY

22 дек 2017 : 		 Трейлер нового альбома LETTERS FROM THE COLONY

22 сен 2017 : 		 LETTERS FROM THE COLONY на NUCLEAR BLAST

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|||| 11 янв 2018

Трейлер нового альбома LETTERS FROM THE COLONY

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LETTERS FROM THE COLONY опубликовали трейлер к новому альбому "Vignette", выход которого намечен на 16 февраля. Мастерингом материала занимался Jens Bogren (Dimmu Borgir, Opeth, Paradise Lost):

"Galax"
"Erasing Contrast"
"The Final Warning"
"This Creature Will Haunt Us Forever"
"Cataclysm"
"Terminus"
"Glass Palaces"
"Sunwise"
"Vignette"

LETTERS FROM THE COLONY - Recording Vignette; New Album Video Trailer #2 Streaming







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