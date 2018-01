11 янв 2018



Новый сингл GATHERING OF KINGS выйдет зимой GATHERING OF KINGS 19 января выпустят новый сингл, получивший название "Out Of My Life", 19 января. Этот трек взят из пока безымянного дебютного альбома, выход которого намечен на конец весны.











