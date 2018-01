11 янв 2018



Видео с текстом от ACCU§ER ACCU§ER опубликовали официальное видео с текстом на песню "Mission: Missile", которая взята из выходящего 26 января на Metal Blade Records альбома "The Mastery":



"Mission: Missile"

"The Real World"

"Solace in Sorrow"

"Time for Silence"

"My Skin"

"Catacombs"

"Mourning"

"Ruthless"

"Into the Black"

"The Mastery"













+1 -1









просмотров: 445