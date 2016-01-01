IRON REAGAN и GATECREEPER выпускают сплит

IRON REAGAN и GATECREEPER второго марта на Relapse выпустят сплит, сведением которого занимался Kurt Ballou. Релиз будет доступен на CD, виниле и в цифровом варианте, а две композиции из него, “Paper Shredder” и “War Has Begun” от IRON REAGAN и GATECREEPER доступны для прослушивания ниже:
Side A - Iron Reagan
"Warning"
"Paper Shredder"
"Take the Fall"
"Proudly Unaccountable"
"Burn for This"
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