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*Gatecreeper*



11 янв 2018 : 		 IRON REAGAN и GATECREEPER выпускают сплит

25 авг 2017 : 		 Новое видео GATECREEPER

9 май 2017 : 		 Концертный релиз GATECREEPER доступен для прослушивания

8 окт 2016 : 		 Новый альбом GATECREEPER доступен для прослушивания

23 сен 2016 : 		 Новая песня GATECREEPER

15 сен 2016 : 		 Новая песня GATECREEPER

26 авг 2016 : 		 Новое видео GATECREEPER

3 авг 2016 : 		 Новая песня GATECREEPER

16 июн 2016 : 		 GATECREEPER на Relapse

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|||| 11 янв 2018

IRON REAGAN и GATECREEPER выпускают сплит

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IRON REAGAN и GATECREEPER второго марта на Relapse выпустят сплит, сведением которого занимался Kurt Ballou. Релиз будет доступен на CD, виниле и в цифровом варианте, а две композиции из него, “Paper Shredder” и “War Has Begun” от IRON REAGAN и GATECREEPER доступны для прослушивания ниже:

Side A - Iron Reagan

"Warning"
"Paper Shredder"
"Take the Fall"
"Proudly Unaccountable"
"Burn for This"

Side B - Gatecreeper

"Daybreak" (Intro)
"Dead Inside"
"War Has Begun"

IRON REAGAN And GATECREEPER Announce Split LP; Both Bands Premiere New Song





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