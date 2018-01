11 янв 2018



IRON REAGAN и GATECREEPER выпускают сплит IRON REAGAN и GATECREEPER второго марта на Relapse выпустят сплит, сведением которого занимался Kurt Ballou. Релиз будет доступен на CD, виниле и в цифровом варианте, а две композиции из него, “Paper Shredder” и “War Has Begun” от IRON REAGAN и GATECREEPER доступны для прослушивания ниже:



Side A - Iron Reagan



"Warning"

"Paper Shredder"

"Take the Fall"

"Proudly Unaccountable"

"Burn for This"



Side B - Gatecreeper



"Daybreak" (Intro)

"Dead Inside"

"War Has Begun"













