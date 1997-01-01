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11 янв 2018



NUCLEAR BLAST заключили соглашение с ADA NUCLEAR BLAST заключили соглашение с крупнейшим независимым распространителем ADA (владеет Warner Music Group). ADA занимается распространением цифровых и физических носителей по всему миру, за исключением центральной Европы. Сделка заключена благодаря теплым отношениям с Warner Music Central Europe, управляемым Bernd'ом Dopp'ом.



«Мы очень рады новой главе в истории лейбла. Мы более двадцати лет находимся в семье Warner в Германии и европейских странах, так что вполне логично, что настал момент сделать новый шаг вперед. Мы надеемся на успешное сотрудничество с ADA в будущем!»















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