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11 янв 2018
Вокалистка ALL ENDS в THE AWARE
Бывшая вокалистка ALL ENDS Emma Gelotte, сестра гитариста IN FLAMES Björn'a Gelotte'a, объединилась с Ulf'ом Larsson'ом в новом проекте THE AWARE, дебютный ЕР которого, "Alive", доступен на iTunes:
01. Alive
02. Not Worthy
03. Lost Within
04. You're Gone
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