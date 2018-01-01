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*The Aware*



11 янв 2018 : 		 Вокалистка ALL ENDS в THE AWARE

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|||| 11 янв 2018

Вокалистка ALL ENDS в THE AWARE

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Бывшая вокалистка ALL ENDS Emma Gelotte, сестра гитариста IN FLAMES Björn'a Gelotte'a, объединилась с Ulf'ом Larsson'ом в новом проекте THE AWARE, дебютный ЕР которого, "Alive", доступен на iTunes:

01. Alive
02. Not Worthy
03. Lost Within
04. You're Gone





Former ALL ENDS Singer EMMA GELOTTE Resurfaces In THE AWARE; Debut EP Out Now






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