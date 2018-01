11 янв 2018



Вокалистка ALL ENDS в THE AWARE Бывшая вокалистка ALL ENDS Emma Gelotte, сестра гитариста IN FLAMES Björn'a Gelotte'a, объединилась с Ulf'ом Larsson'ом в новом проекте THE AWARE, дебютный ЕР которого, "Alive", доступен на iTunes:



01. Alive

02. Not Worthy

03. Lost Within

04. You're Gone























+0 -1









просмотров: 220