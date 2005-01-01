11 янв 2018



Новый альбом ANTIMATTER выйдет осенью Лидер ANTIMATTER Mick Moss опубликовал на официальной странице в Facebook следующее сообщение:



«Я рад анонсировать 7-й полноформатный альбом ANTIMATTER “Black Market Enlightenment”, релиз которого намечен на осень 2018 года.



Альбом – моя собственная связь (оставшаяся в середине 90-х) между духовностью и употреблением ЛСД и марихуаны как галюциногенов. Что, при нечастом и осторожном использовании, может быть совершенно безопасным и просветляющим. Как бы то ни было, в моем случае употребление быстро вошло в привычку и стало разрушительным, и спустя пять лет это увело меня куда-то далеко от «просветления». Как результат – диагностированный психоз, потеря чувства реальности и ежедневные панические атаки. Своего рода духовный квест... В альбоме также помимо прочих исследуются темы зависимости и одиночества души среди гнетущего бездуховного бытия.



Это один из самых личных альбомов, что я когда-либо создавал, и я получал истинное удовольствие в 2017 году, отдыхая от туров и работая, чтобы эти песни увидели свет». http://www.antimatteronline.com





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