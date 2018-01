12 янв 2018



Видео с текстом от SUSPERIA SUSPERIA опубликовали официальное видео с текстом на песню "I Entered", которая взята из нового альбома "The Lyricist", выходящего 16 марта:



01. I Entered

02. Heretic

03. The Lyricist

04. My Darkest Moment

05. Day I Died

06. Void

07. Feed The Fire

08. Whore Of Man

09. Come Alive























