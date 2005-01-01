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*Leaves' Eyes*



12 янв 2018 : 		 Видео с текстом от LEAVES' EYES

1 янв 2018 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

28 ноя 2017 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

7 ноя 2017 : 		 Новый альбом LEAVES' EYES выйдет зимой

4 окт 2017 : 		 LEAVES' EYES из студии

5 сен 2017 : 		 LEAVES' EYES работают с LONDON VOICES

1 мар 2017 : 		 LEAVES' EYES работают над демо

24 ноя 2016 : 		 Лидер LEAVES' EYES: «Мы не планировали выносить сор из избы»

13 ноя 2016 : 		 Видео с выступления LEAVES' EYES

14 окт 2016 : 		 Видео с текстом LEAVES' EYES

6 окт 2016 : 		 Тизер нового EP LEAVES' EYES

5 сен 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового ЕР LEAVES' EYES

15 авг 2016 : 		 LEAVES' EYES завершают работу над ЕР

19 июн 2016 : 		 Видео с выступления LEAVES' EYES

10 май 2016 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

8 май 2016 : 		 Тизер нового видео LEAVES' EYES

1 май 2016 : 		 Видео с концерта LEAVES' EYES с новой вокалисткой

30 апр 2016 : 		 Видео с концерта LEAVES' EYES с новой вокалисткой

21 апр 2016 : 		 Видео с первого концерта LEAVES' EYES с новой вокалисткой

20 апр 2016 : 		 LEAVES' EYES выложили доказательства своей правоты в сеть

19 апр 2016 : 		 Отец LIV KRISTINE утверждает, что его дочь выгнал из LEAVES' EYES неверный муж

19 апр 2016 : 		 LIV KRISTINE о своей замене в LEAVES' EYES: «Не могу поверить, что это происходило у меня за спиной»

18 апр 2016 : 		 LEAVES' EYES дали первый концерт с новой вокалисткой

16 апр 2016 : 		 LEAVES' EYES сменили вокалистку

17 сен 2015 : 		 Видео с текстом от LEAVES' EYES

29 авг 2015 : 		 Клавишник KAMELOT на новом альбоме LEAVES' EYES

28 авг 2015 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

13 авг 2015 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

14 июн 2015 : 		 Новый альбом LEAVES' EYES выйдет в сентябре

20 мар 2015 : 		 LEAVES' EYES на AFM RECORDS

11 мар 2015 : 		 LEAVES' EYES записывают новый материал

18 янв 2015 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

14 дек 2013 : 		 Вокалистка LEAVES' EYES о таракане в корсете и не только

9 ноя 2013 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

4 ноя 2013 : 		 Трейлер нового альбома LEAVES' EYES

2 ноя 2013 : 		 Новая песня LEAVES' EYES

16 окт 2013 : 		 Семплы новых песен LEAVES' EYES

17 сен 2013 : 		 Новый альбом LEAVES' EYES выйдет в ноябре

27 авг 2013 : 		 Обложка нового альбома LEAVES' EYES

10 май 2013 : 		 LEAVES' EYES завершили запись

29 мар 2013 : 		 LEAVES' EYES записали кавер-версию DEPECHE MODE

8 янв 2013 : 		 Название нового альбома LEAVES' EYES

25 июн 2012 : 		 Вокалистка LEAVES' EYES споёт вместе с FIREWIND во время предстоящего европейского тура

17 фев 2012 : 		 Из LEAVES' EYES ушёл барабанщик, ему найдена замена

29 ноя 2011 : 		 LEAVES' EYES выпустят цифровой ЕР

28 сен 2011 : 		 Басист J.B. VAN DER WAL в LEAVES' EYES, ATROCITY

27 авг 2011 : 		 LEAVES' EYES “шокированы и возмущены” конфликтом с полицией на Summer Breeze Open Air

23 июл 2011 : 		 Вокалистка LEAVES' EYES о событиях в Норвегии

24 май 2011 : 		 Видео с акустики LEAVES' EYES

19 май 2011 : 		 LEAVES' EYES о туре

11 апр 2011 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

11 апр 2011 : 		 Семпл новой песни LEAVES' EYES

4 апр 2011 : 		 Семпл новой песни LEAVES' EYES

1 апр 2011 : 		 Трейлер к новому альбому LEAVES' EYES

28 мар 2011 : 		 Новая песня LEAVES' EYES

9 мар 2011 : 		 Детали изданий нового альбома LEAVES' EYES

24 фев 2011 : 		 Трек-лист нового альбома LEAVES' EYES

21 фев 2011 : 		 LEAVES' EYES представили альбом прессе

16 янв 2011 : 		 Название и обложка нового альбома LEAVES' EYES

12 дек 2010 : 		 LEAVES' EYES о новом альбоме

27 ноя 2010 : 		 Индийские власти отменили концерт LEAVES' EYES

27 окт 2010 : 		 Новый альбом LEAVES' EYES выйдет весной

18 окт 2010 : 		 Liv Kristine стала первой в марафоне

16 окт 2010 : 		 Потери в составе LEAVES' EYES

13 сен 2010 : 		 Вокалистка LEAVES' EYES получила приглашение от THEATRE OF TRAGEDY на один концерт

1 сен 2010 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

20 июл 2010 : 		 Гитарист LEAVES' EYES записывает свои партии

13 июл 2010 : 		 LEAVES' EYES начали запись альбома

28 май 2010 : 		 Новая песня LEAVES' EYES

23 апр 2010 : 		 Специальное издание LEAVES' EYES выйдет в мае

28 мар 2010 : 		 LEAVES' EYES сменили ударника

24 мар 2010 : 		 Специальное издание последнего альбома LEAVES' EYES

8 ноя 2009 : 		 LEAVES' EYES взяли Oliver'a Holzwarth'a

26 окт 2009 : 		 LEAVES' EYES получили награду на MFVF

30 авг 2009 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

24 авг 2009 : 		 Доступны семплы нового альбома LEAVES' EYES

5 авг 2009 : 		 LEAVES' EYES выпустят новый альбом с моделью драккара

28 июл 2009 : 		 Аудиосемпл нового миньона LEAVES' EYES

23 июл 2009 : 		 Объявлена дата выхода нового альбома LEAVES' EYES

7 июл 2009 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома LEAVES' EYES

22 июн 2009 : 		 Опубликован трек-лист миньона LEAVES' EYES

22 фев 2009 : 		 Два трека с нового концертного диска LEAVES' EYES

23 янв 2009 : 		 Трек-лист нового DVD LEAVES' EYES

24 дек 2008 : 		 Доступна обложка DVD LEAVES' EYES

22 дек 2008 : 		 Подробности DVD от LEAVES' EYES

26 фев 2008 : 		 LEAVES' EYES выступят на Wacken Open Air на корабле викингов

21 ноя 2007 : 		 Из LEAVES' EYES ушли басист и ударник

18 окт 2007 : 		 LEAVES' EYES: последние приготовления для съемок DVD

4 май 2007 : 		 Новости от LEAVES' EYES

14 апр 2007 : 		 LEAVES' EYES снимут выступление на Metal Female Voices Fest для нового DVD

12 янв 2007 : 		 Вокалистка LEAVES' EYES подводит итоги прошедшего года

19 окт 2006 : 		 LEAVES' EYES выпустят DVD

10 июн 2006 : 		 Опубликован видеоклип LEAVES' EYES "Legend Land"

5 апр 2006 : 		 LEAVES' EYES: Обложка "Legend Land" в сети

10 мар 2006 : 		 LEAVES’ EYES записали мини-альбом ‘Legend Land'

30 ноя 2005 : 		 LIV KRISTINE (LEAVES' EYES) сняла свой первый видео-клип

3 ноя 2005 : 		 LEAVES' EYES просят прощения

6 май 2005 : 		 LEAVES' EYES выложили новый видеоклип

18 апр 2005 : 		 LEAVES' EYES готовят к релизу EP

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Видео с текстом от LEAVES' EYES

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LEAVES' EYES опубликовали официальное концертное видео на композицию "Jomsborg", которая взята из выходящего 12 января альбома "Sign Of The Dragonhead".





LEAVES' EYES: Lyric Video For New Song 'Jomsborg'






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