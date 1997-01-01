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*Heart*



12 янв 2018 : 		 Вокалистка HEART почтит память ушедших музыкантов

20 май 2017 : 		 Вокалистка HEART почтила память Криса Корнелла

19 май 2017 : 		 HEART о Крисе Корнелле

12 окт 2016 : 		 Концертный релиз HEART выйдет зимой

8 июл 2016 : 		 Новый альбом HEART доступен для прослушивания

16 июн 2016 : 		 Видео с текстом от HEART с участием фронтмена METALLICA

14 июн 2016 : 		 Вокалист METALLICA на новом альбоме HEART

16 янв 2015 : 		 Оригинальные участники HEART основали новый проект

10 дек 2014 : 		 Вокалистка HEART готова заменить Robert'a Plant'a в LED ZEPPELIN

11 ноя 2014 : 		 Фрагмент нового DVD HEART

16 окт 2014 : 		 Новый релиз HEART выйдет в ноябре

14 дек 2013 : 		 EPK от HEART

13 дек 2013 : 		 Концерт HEART выйдет в феврале

28 окт 2013 : 		 Две песни вокалисток HEART выйдут в ноябре

20 июн 2013 : 		 HEART и JASON BONHAM отправились в тур

27 дек 2012 : 		 JASON BONHAM присоединился к сестрам Wilson из HEART

17 сен 2012 : 		 HEART получат звезду на голливудском бульваре

30 июн 2012 : 		 Новая песня HEART

25 июн 2012 : 		 Новая песня HEART

1 авг 2010 : 		 HEART выпустят сингл в форме сердца

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Вокалистка HEART почтит память ушедших музыкантов

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Вокалистка HEART Ann Wilson работает над трибьют-альбомом, в котором почтит память ушедших в последние годы музыкантов, среди которых Дэвид Боуи, Том Петти и Крис Корнелл. Рабочее название альбома, работа над которым ведётся вместе с продюсером Mike'ом Flicker'ом, — "PDG" ("Project Dead Guys").

«Этот проект для меня очень дорог — подборка песен музыкантов, которые ушли от нас в последние годы: Леонард Коэн, Дэвид Боуи, Том Петти и Крис Корнелл, и это не полный их список. Почтить их память для меня огромное удовольствие; в работе над проектом мне помогает Mike Flicker. Это захватывающая работа, и мне уже не терпится дождаться момента, когда вы всё сможете услышать».





HEART



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