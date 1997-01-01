сегодня



Вокалистка HEART почтит память ушедших музыкантов Вокалистка HEART Ann Wilson работает над трибьют-альбомом, в котором почтит память ушедших в последние годы музыкантов, среди которых Дэвид Боуи, Том Петти и Крис Корнелл. Рабочее название альбома, работа над которым ведётся вместе с продюсером Mike'ом Flicker'ом, — "PDG" ("Project Dead Guys").



«Этот проект для меня очень дорог — подборка песен музыкантов, которые ушли от нас в последние годы: Леонард Коэн, Дэвид Боуи, Том Петти и Крис Корнелл, и это не полный их список. Почтить их память для меня огромное удовольствие; в работе над проектом мне помогает Mike Flicker. Это захватывающая работа, и мне уже не терпится дождаться момента, когда вы всё сможете услышать».















+0 -0









просмотров: 88

