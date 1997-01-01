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KXM в студии Группа KXM, в состав которой входят барабанщик Ray Luzier (KORN), басист/вокалист Doug Pinnick (KING'S X) и гитарист George Lynch (LYNCH MOB, DOKKEN), отправилась в студию вместе с продюсером Chris'ом Collier'ом для записи третьего альбома, релиз которого намечен на Rat Pak Records на этот год.





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