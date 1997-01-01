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*KXM*



12 янв 2018 : 		 KXM в студии

25 фев 2017 : 		 Новое видео KXM

4 фев 2017 : 		 Новое видео KXM

14 янв 2017 : 		 Новое видео KXM

6 янв 2017 : 		 Новый альбом KXM выйдет весной

15 фев 2016 : 		 Новый альбом KXM выйдет в этом году

22 ноя 2014 : 		 Новое видео KXM

9 июн 2014 : 		 Новое видео KXM

12 мар 2014 : 		 Новая песня KXM

7 мар 2014 : 		 Новое видео KXM

12 фев 2014 : 		 Семплы новых песен KXM

4 янв 2014 : 		 KXM завершают работу над альбомом

17 сен 2013 : 		 Музыканты KORN, KING'S X, DOKKEN в KXM

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KXM в студии

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Группа KXM, в состав которой входят барабанщик Ray Luzier (KORN), басист/вокалист Doug Pinnick (KING'S X) и гитарист George Lynch (LYNCH MOB, DOKKEN), отправилась в студию вместе с продюсером Chris'ом Collier'ом для записи третьего альбома, релиз которого намечен на Rat Pak Records на этот год.



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