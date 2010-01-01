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Басист MEGADETH : «У нас большие планы на 2018 год» В ходе беседы с поклонниками первого января басист MEGADETH David Ellefson рассказал о планах на лето:



«Казалось, что год будет не загружен, но телефон постоянно звонит, и мы соглашаемся. Так что проверяйте информацию на официальном сайте. Много хорошего намечается в Европе — месяца на полтора. У нас кое-что задумано... Но не раньше конца апреля. Я знаю, что Cinco De Mayo в Mexico City объявили о фестивале Hell & Heaven, и потом мы стартуем в Европе — начиная с пятого июня, мы стартуем с PRIEST в Осло. Так что будет здорово поговорить с Rob'ом, когда он приедет в наш город. У нас так много тёплых воспоминаний о турах с JUDAS PRIEST, так что очень круто, что мы опять поедем с ними. Может быть, будет даже пару выступлений со SCORPIONS (в Европе), я в это верю. Многое планируется на Португалию и Испанию — где-то на середину июля, так что какое-то время мы проведём там. Мне нравится ездить по Европе. Я, может, даже попробую взять с собой семью, чтобы просто позависать там. Мой сын Roman выпускается в мае, так что в это время мне нужно быть дома».





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