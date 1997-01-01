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*New Years Day*



12 янв 2018 : 		 NEW YEARS DAY записали кавер-версии PANTERA, LINKIN PARK, GARBAGE

26 авг 2015 : 		 Новый альбом NEW YEARS DAY выйдет в октябре

30 июн 2015 : 		 Новое видео NEW YEARS DAY

15 апр 2015 : 		 NEW YEARS DAY начали запись

28 фев 2015 : 		 NEW YEARS DAY на Another Century Records

18 ноя 2014 : 		 Новое видео NEW YEARS DAY

22 сен 2014 : 		 Новое видео NEW YEARS DAY

3 июн 2013 : 		 Видео с текстом от NEW YEARS DAY

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NEW YEARS DAY записали кавер-версии PANTERA, LINKIN PARK, GARBAGE

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26 января на RED/Century Media состоится релиз нового ЕР NEW YEARS DAY "Diary Of A Creep", в который вошли несколько кавер-версий:

"Only Happy When it Rains", в записи которой принимала участие Lzzy Hale из HALESTORM и в оригинале записанная GARBAGE; "Crawling", в оригинале записанная LINKIN PARK; "Don't Speak", в оригинале записанная NO DOUBT; "Bizarre Love Triangle", в оригинале принадлежащая NEW ORDER, и классика PANTERA "Fucking Hostile".



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