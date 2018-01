сегодня



NEW YEARS DAY записали кавер-версии PANTERA, LINKIN PARK, GARBAGE 26 января на RED/Century Media состоится релиз нового ЕР NEW YEARS DAY "Diary Of A Creep", в который вошли несколько кавер-версий:



"Only Happy When it Rains", в записи которой принимала участие Lzzy Hale из HALESTORM и в оригинале записанная GARBAGE; "Crawling", в оригинале записанная LINKIN PARK; "Don't Speak", в оригинале записанная NO DOUBT; "Bizarre Love Triangle", в оригинале принадлежащая NEW ORDER, и классика PANTERA "Fucking Hostile".





