13 янв 2018 :
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Новая песня MACHINE HEAD
18 дек 2017 :
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Фрагмент нового DVD MACHINE HEAD
8 дек 2017 :
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Новое видео MACHINE HEAD
30 ноя 2017 :
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Видео из нового DVD MACHINE HEAD
17 ноя 2017 :
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Новая песня MACHINE HEAD
18 сен 2017 :
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Новый альбом MACHINE HEAD выйдет зимой
26 июл 2017 :
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MACHINE HEAD And Friends исполняют STEVIE NICKS & TOM PETTY, AC/DC, ALICE IN CHAINS
23 ноя 2016 :
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Лидер MACHINE HEAD написал фолк-трек
19 авг 2016 :
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Успехи MACHINE HEAD в чартах
28 июл 2016 :
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Вокалист MACHINE HEAD с друзьями исполняет IRON MAIDEN, VAN HALEN, CHEAP TRICK
4 июн 2016 :
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Вокалист MACHINE HEAD подтвердил, что частично "посвятил" новый трек PHILIP'y ANSELMO
1 июн 2016 :
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MACHINE HEAD выпустят сингл
20 май 2016 :
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MACHINE HEAD сняли видео на новую песню
17 фев 2016 :
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MACHINE HEAD остановили концерт после исполнения пяти песен
15 сен 2015 :
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Лидер BEHEMOTH присоединился на сцене к MACHINE HEAD
20 июл 2015 :
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MACHINE HEAD в Новой Зеландии
20 фев 2015 :
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MACHINE HEAD исполняют Tenacious D
19 фев 2015 :
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Вокалист IGNITE присоединился на сцене к MACHINE HEAD
16 фев 2015 :
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MACHINE HEAD планируют съемку DVD
18 ноя 2014 :
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Концертное видео MACHINE HEAD
14 ноя 2014 :
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MACHINE HEAD исполнили новую песню
11 ноя 2014 :
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Новое видео MACHINE HEAD
6 ноя 2014 :
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Новый альбом MACHINE HEAD доступен для прослушивания
5 ноя 2014 :
|
Фрагмент нового трека MACHINE HEAD
4 ноя 2014 :
|
Новая песня MACHINE HEAD
31 окт 2014 :
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Трейлер нового альбома MACHINE HEAD
30 окт 2014 :
|
Трейлер нового альбома MACHINE HEAD
29 окт 2014 :
|
Семплы новых песен MACHINE HEAD
25 сен 2014 :
|
Новая песня MACHINE HEAD
24 сен 2014 :
|
Лидер MACHINE HEAD о состоянии современной металл-сцены
20 сен 2014 :
|
MACHINE HEAD отложили североамериканский тур
19 авг 2014 :
|
Видео с выступления MACHINE HEAD
15 авг 2014 :
|
Новый альбом MACHINE HEAD выйдет в ноябре
7 авг 2014 :
|
Видео с выступления MACHINE HEAD
7 июл 2014 :
|
Иск басиста MACHINE HEAD был урегулирован
4 июл 2014 :
|
MACHINE HEAD нашли художника для нового альбома
19 май 2014 :
|
MACHINE HEAD исполнили новую песню
20 апр 2014 :
|
Новая песня MACHINE HEAD
14 апр 2014 :
|
Фрагмент новой песни MACHINE HEAD
8 апр 2014 :
|
MACHINE HEAD ищут пути, чтобы избежать иска бывшего басиста
13 мар 2014 :
|
Варианты издания нового сингла MACHINE HEAD
11 мар 2014 :
|
MACHINE HEAD: видео из студии
21 фев 2014 :
|
Третья часть обложки сингла MACHINE HEAD
15 фев 2014 :
|
Вторая часть обложки сингла MACHINE HEAD
8 фев 2014 :
|
MACHINE HEAD начнут запись в выходные
6 фев 2014 :
|
Обложка нового сингла MACHINE HEAD
1 фев 2014 :
|
MACHINE HEAD записывают кавер-версию IGNITE
29 янв 2014 :
|
Ранние работы S.A. SLAYER, в которой играл барабанщик MACHINE HEAD, выйдут в феврале
24 янв 2014 :
|
MACHINE HEAD выпустят демо новой песни на Record Store Day
23 янв 2014 :
|
ADAM DUCE подал иск против MACHINE HEAD
9 дек 2013 :
|
Вокалист MACHINE HEAD о новом альбоме
2 ноя 2013 :
|
Новая песня MACHINE HEAD
31 окт 2013 :
|
Демо от MACHINE HEAD
4 окт 2013 :
|
MACHINE HEAD на NUCLEAR BLAST ENTERTAINMENT
20 сен 2013 :
|
Гитарист MACHINE HEAD о новых песнях
18 июл 2013 :
|
Видео с выступления MACHINE HEAD
28 июн 2013 :
|
MACHINE HEAD выступили с новым басистом
26 июн 2013 :
|
MACHINE HEAD выступили с новым басистом
26 июн 2013 :
|
MACHINE HEAD выступили с новым басистом
25 июн 2013 :
|
MACHINE HEAD нашли басиста
3 май 2013 :
|
У MACHINE HEAD есть восемь кандидатов на роль басиста
23 апр 2013 :
|
MACHINE HEAD завершили прослушивание басистов
12 апр 2013 :
|
MACHINE HEAD начали записывать демо
31 мар 2013 :
|
Бывший басист FEAR FACTORY прослушивается в MACHINE HEAD
27 мар 2013 :
|
MACHINE HEAD начали поиск басиста
26 мар 2013 :
|
Гитарист MACHINE HEAD исполнил классику UFO
14 мар 2013 :
|
Вокалист MACHINE HEAD о ситуации в SLAYER
27 фев 2013 :
|
Вокалист MACHINE HEAD об увольнении басиста
23 фев 2013 :
|
MACHINE HEAD расстались с басистом
4 фев 2013 :
|
MACHINE HEAD провели первую репетицию нового материала
29 янв 2013 :
|
Видео с акустического выступления вокалиста MACHINE HEAD
23 янв 2013 :
|
Вокалист MACHINE HEAD отыграл первое сольное выступление
16 янв 2013 :
|
MACHINE HEAD "официально" начнут сочинение на "этой или следующей неделе"
15 ноя 2012 :
|
Фронтмен MACHINE HEAD перенес операцию
13 ноя 2012 :
|
Концертные песни MACHINE HEAD
30 окт 2012 :
|
Концертная песня MACHINE HEAD
24 окт 2012 :
|
Фрагмент нового DVD MACHINE HEAD
2 окт 2012 :
|
Концертный релиз MACHINE HEAD выйдет в ноябре
12 авг 2012 :
|
Профессиональное видео с выступления MACHINE HEAD
7 авг 2012 :
|
Профессиональное видео c выступления MACHINE HEAD
1 авг 2012 :
|
Вокалист MACHINE HEAD: «RANDY BLYTHE невиновен!»
1 авг 2012 :
|
Новое видео MACHINE HEAD
23 июл 2012 :
|
Обложка биографии MACHINE HEAD
13 июл 2012 :
|
Тур по автобусу MACHINE HEAD
8 июн 2012 :
|
MACHINE HEAD сыграли кавер-версии FOO FIGHTERS, SYSTEM OF A DOWN на "секретном" концерте
3 июн 2012 :
|
Видео полного концерта MACHINE HEAD с Rock Am Ring
9 май 2012 :
|
Видео с выступления MACHINE HEAD
3 апр 2012 :
|
Первая биография MACHINE HEAD выйдет в октябре
31 янв 2012 :
|
13-летний фанат MACHINE HEAD выступил с группой
13 янв 2012 :
|
Басист MACHINE HEAD: «METALLICA — это феномен»
2 янв 2012 :
|
Гитарист MACHINE HEAD обручился с клавишницей BLEEDING THROUGH
6 дек 2011 :
|
Видео с выступления MACHINE HEAD
2 дек 2011 :
|
Гитарист MACHINE HEAD ушел со сцены после того, как в него кинули обувью
16 ноя 2011 :
|
Видео с выступления MACHINE HEAD
28 окт 2011 :
|
Новое видео MACHINE HEAD
23 окт 2011 :
|
Видео с выступлений MACHINE HEAD
13 окт 2011 :
|
MACHINE HEAD отмечает 20 лет с момента основания!
24 сен 2011 :
|
MACHINE HEAD на Wacken
23 сен 2011 :
|
Тизер бонус-DVD нового альбома MACHINE HEAD
14 сен 2011 :
|
"Lyric video" MACHINE HEAD
12 авг 2011 :
|
MACHINE HEAD завершили работу над альбомом
28 июл 2011 :
|
Обложка и трек-лист нового альбома MACHINE HEAD
27 июл 2011 :
|
MACHINE HEAD отменили концерт из-за болезни
13 июл 2011 :
|
Видео с выступления MACHINE HEAD
11 июл 2011 :
|
MACHINE HEAD исполнили новый трек
30 июн 2011 :
|
Специальное издание нового альбома MACHINE HEAD
23 июн 2011 :
|
Название нового альбома MACHINE HEAD
12 июн 2011 :
|
Новая песня MACHINE HEAD
9 июн 2011 :
|
Семпл нового сингла MACHINE HEAD
14 апр 2011 :
|
MACHINE HEAD начнут запись в эти выходные
1 дек 2010 :
|
MACHINE HEAD начали работу над новым материалом
8 сен 2010 :
|
Дом фронтмена MACHINE HEAD обворовали
26 июн 2010 :
|
Фронтмен MACHINE HEAD записал кавер-версию BLACK SABBATH
26 май 2010 :
|
MACHINE HEAD о смерти басиста SLIPKNOT
20 апр 2010 :
|
MACHINE HEAD о Peter'e Steele'а
3 авг 2009 :
|
Robb Flynn: «DJ Lethal ведет себя как интернет-крутышка»
27 июл 2009 :
|
Гитарист MACHINE HEAD упал в обморок на концерте, доступно видео
20 дек 2008 :
|
MACHINE HEAD отменили два шоу в рамках тура со SLIPKNOT
6 ноя 2008 :
|
Видео "Hallowed Be Thy Name" от MACHINE HEAD
23 сен 2008 :
|
Переиздание последнего альбома MACHINE HEAD
9 июн 2008 :
|
MACHINE HEAD исполнили кавер на композицию IRON MAIDEN
15 мар 2008 :
|
Редчайший видеоклип MACHINE HEAD в сети
29 фев 2008 :
|
Ударник MACHINE HEAD снова в строю после личной трагедии
11 янв 2008 :
|
Фронтмен MACHINE HEAD комментирует номинацию на награду Грэмми
26 ноя 2007 :
|
MACHINE HEAD получили награду в Дании
7 июн 2007 :
|
Доступно видео с выступления MACHINE HEAD на фестивале Rock Am Ring
26 янв 2007 :
|
MACHINE HEAD опубликовали обложку нового альбома
21 авг 2006 :
|
Обнародовано название нового альбома MACHINE HEAD
21 июл 2006 :
|
Опубликован новый видеоматериал от MACHINE HEAD
26 июн 2006 :
|
MACHINE HEAD начнут запись нового альбома в августе
AnyMetalYouLike
KoRnster
trojlizada
gravitgroove
Тот самый кусок говна про Ансельмо и Трампа.
KoRnster
Lord Iscariah
Ничего нормально не было. С самого первого альбома играли понос мейнстримовый. И эта еще одна трендовая залупа.
Aiming High
Benji Marshall
Waсhturm
rt3224
Suicide333Poly
OlegZ
Kliops144
Voin of Valhalla
Altair21
Frostauskas
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