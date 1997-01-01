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*Joe Perry*



13 янв 2018 : 		 Музыканты CHEAP TRICK, STONE TEMPLE PILOTS, EXTREME присоединились к JOE PERRY

10 дек 2017 : 		 Новая песня JOE PERRY

28 окт 2016 : 		 JOE PERRY получит награду Les Paul

24 окт 2016 : 		 JOE PERRY в 'Hell's Kitchen'

27 сен 2016 : 		 JOE PERRY завершил работу над сольным альбомом

21 июл 2016 : 		 Падение JOE PERRY было спровоцировано обезвоживанием и усталостью

16 июл 2016 : 		 JOE PERRY выписан из больницы

15 июл 2016 : 		 STEVEN TYLER "сильно обеспокоен" случившимся с JOE PERRY

12 июл 2016 : 		 JOE PERRY лучше

11 июл 2016 : 		 JOE PERRY в стабильном состоянии

19 апр 2016 : 		 На новом сольнике JOE PERRY споют IGGY POP и фронтмен NEW YORK DOLLS

14 апр 2016 : 		 Новая песня JOE PERRY с британским певцом TERRY REID'ом

3 дек 2015 : 		 JOE PERRY рад, что Тайсон Фьюри исполнил песню AEROSMITH после победы над Кличко

20 окт 2015 : 		 JOE PERRY работает над сольным альбомом

11 дек 2014 : 		 Новое видео JOE PERRY

5 дек 2014 : 		 Рождественский ЕР от JOE PERRY

4 дек 2014 : 		 На кухне с JOE PERRY

18 ноя 2014 : 		 STEVEN TYLER не хочет читать автобиографию JOE PERRY

2 ноя 2014 : 		 JOE PERRY рассказал о работе с PAUL'ом MCCARTNEY

27 авг 2014 : 		 Умер вокалист JOE PERRY PROJECT, SAVOY BROWN

26 июл 2014 : 		 JOE PERRY о таинственном проекте с PAUL'ом MCCARTNEY

2 май 2012 : 		 JOE PERRY написал трек для 'CSI'

25 фев 2012 : 		 JOE PERRY начал работу над автобиографией

23 дек 2010 : 		 Кавер-версия от JOE PERRY

18 ноя 2009 : 		 Японское издание сольного альбома JOE PERRY выйдет с бонусами

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Музыканты CHEAP TRICK, STONE TEMPLE PILOTS, EXTREME присоединились к JOE PERRY

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JOE PERRY десятого января в рамках CES (Consumer Electronics Show) представил свою новую сольную работу "Sweetzerland Manifesto" и в этом шоу ему помогли Robin Zander (CHEAP TRICK), Gary Cherone (EXTREME, VAN HALEN), а также Dean and Robert DeLeo из STONE TEMPLE PILOTS.



JOE PERRY Joined By CHEAP TRICK, STONE TEMPLE PILOTS, EXTREME Members At 'The Sound Of Rock' Concert In Las Vegas



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