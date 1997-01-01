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Музыканты CHEAP TRICK, STONE TEMPLE PILOTS, EXTREME присоединились к JOE PERRY JOE PERRY десятого января в рамках CES (Consumer Electronics Show) представил свою новую сольную работу "Sweetzerland Manifesto" и в этом шоу ему помогли Robin Zander (CHEAP TRICK), Gary Cherone (EXTREME, VAN HALEN), а также Dean and Robert DeLeo из STONE TEMPLE PILOTS.











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