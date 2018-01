15 янв 2018



Концертный релиз AYREON выйдет весной 30 марта на Mascot Label Group / Music Theories Recordings состоится выход нового концертного релиза AYREON "Ayreon Universe", в записи которого принимали участие 16 вокалистов, было исполнено 28 песен, а съёмки осуществлялись на 30 камер. На сцену вышли: Floor Jansen (Nightwish), Damian Wilson (Headspace), Hansi Kursch (Blind Guardian), Tommy Karevik (Kamelot), Anneke van Giersbergen (The Gentle Storm), Marco Hietala (Nightwish), Jonas Renkse (Katatonia), Mike Mills (Toehider), Marcela Bovio (Stream of Passion), Irene Jansen, Robert Soeterboek (Star One), John Jaycee Cuijpers (Praying Mantis), Edward Reekers (ex-Kayak), Jay van Feggelen, Maggy Luyten (Nightmare) и Lisette van den Berg (Scarlet Stories), а сам релиз будет доступен в следующих вариантах:

5-Disc Earbook with 2CD, 2DVD and Blu-ray



Blu-ray



2DVD



2CD



3LP (Black vinyl)



3LP (Gold vinyl - Ayreon webstore exclusive - limited to 500 copies)



Digital download / streaming













