15 янв 2018



Новая песня LEGEND OF THE SEAGULLMEN Новая супергруппа LEGEND OF THE SEAGULLMEN, в состав которой входят вокалист/гитарист MASTODON Brent Hinds, барабанщик TOOL Danny Carey и гитарист OFF! и BURNING BRIDES Dimitri Coats, выпустит дебютную одноименную работу девятого февраля на Dine Alone Records. Альбом будет доступен на виниле, на CD и в различных вариантах, доступных для заказа на сайте лейбла.



Трек-лист "Legend Of The Seagullmen":



01. We Are The Seagullmen

02. The Fogger

03. Shipswreck

04. Curse Of The Red Tide

05. Legend Of The Seagullmen

06. The Orca

07. Rise Of The Giant

08. Ballad Of The Deep Sea Diver



Композиция “The Fogger", вошедшая в данный релиз, доступна для прослушивания ниже.











+1 -3









просмотров: 300