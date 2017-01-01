Новая песня GENOCIDE PACT

"Structural Dissolution", новая песня группы GENOCIDE PACT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Order Of Torment", выход которого запланирован на второе февраля на Relapse Records.
Трек-лист:
"Conquered And Disposed"
"Decimation Grid"
"Spawn Of Suffering"
"Pain Reprisal"
"Ascendancy Absolved"
"Structural Dissolution"
"Authoritarian Impulse"
"Blood Rejection"
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