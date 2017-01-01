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*Genocide Pact*



15 янв 2018 : 		 Новая песня GENOCIDE PACT

29 ноя 2017 : 		 GENOCIDE PACT выпустят новый альбом в феврале

27 июл 2017 : 		 GENOCIDE PACT на Relapse Records

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|||| 15 янв 2018

Новая песня GENOCIDE PACT

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"Structural Dissolution", новая песня группы GENOCIDE PACT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Order Of Torment", выход которого запланирован на второе февраля на Relapse Records.

Трек-лист:

"Conquered And Disposed"
"Decimation Grid"
"Spawn Of Suffering"
"Pain Reprisal"
"Ascendancy Absolved"
"Structural Dissolution"
"Authoritarian Impulse"
"Blood Rejection"

GENOCIDE PACT Streaming New Song





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