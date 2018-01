15 янв 2018



Новое видео HARAKIRI FOR THE SKY "Heroin Waltz", новое видео группы HARAKIRI FOR THE SKY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Arson", выходящего 16 февраля на AOP Records.



Трек-лист:



“Fire, Walk With Me”

“The Graves We’ve Dug”

“You Are The Scars”

“Heroin Waltz”

“Tomb Omnia”

“Stillborn”

“Voidgazer”

“Manifesto” (Graveyard Lovers cover)

















