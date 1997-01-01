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*Harakiri for the Sky*



15 янв 2018 : 		 Новое видео HARAKIRI FOR THE SKY

8 дек 2017 : 		 Видео с текстом от HARAKIRI FOR THE SKY

8 ноя 2017 : 		 Новая песня HARAKIRI FOR THE SKY

17 фев 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома HARAKIRI FOR THE SKY

2 апр 2014 : 		 Новый альбом HARAKIRI FOR THE SKY выйдет в апреле

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|||| 15 янв 2018

Новое видео HARAKIRI FOR THE SKY

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"Heroin Waltz", новое видео группы HARAKIRI FOR THE SKY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Arson", выходящего 16 февраля на AOP Records.

Трек-лист:

“Fire, Walk With Me”
“The Graves We’ve Dug”
“You Are The Scars”
“Heroin Waltz”
“Tomb Omnia”
“Stillborn”
“Voidgazer”
“Manifesto” (Graveyard Lovers cover)

HARAKIRI FOR THE SKY Release







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