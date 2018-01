15 янв 2018



Музыканты MARDUK, OBSCURA на новом альбоме KAOTEON "Damnatio Memoriae", новая песня группы KAOTEON, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Damnatio Memoriae", выход которого запланирован на 23 февраля. В качестве гостей на альбоме выступили басист OBSCURA Linus Klausenitzer и брабанщик MARDUK Fredrik Widigs.



Трек-лист:



"Damnatio Memoriae"

"Barren Lands"

"Raging HellFire"

"Venom Of Exalt"

"The Will"

"Non Serviam"

"Light Of Compassion"

"Into The Mouth Of Kaos"

"A Breath"











