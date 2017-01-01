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*The Mutual Admiration Society*



12 янв 2018 : 		 Гитарист DEEP PURPLE на новом треке THE MUTUAL ADMIRATION SOCIETY

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Гитарист DEEP PURPLE на новом треке THE MUTUAL ADMIRATION SOCIETY

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"The In-Crowd", новая композиция THE MUTUAL ADMIRATION SOCIETY, в записи которой в качестве гостя принимал участие гитарист DEEP PURPLE Steve Morse, доступна ниже. Этот трек взят из выходящего 19 января на Favored Nations и Mascot Records нового альбома:

"Payday Song"
"The In-Crowd" (feat. Steve Morse)
"Checkin’ Up On My Baby"
"Baby Please Don’t Go" (feat. Steve Lukather)
"Treat Her Right"
"Sugar Shack" (feat. Steve Vai)
"Memphis AKA Memphis, Tennessee"
"Cryin' Time" (feat. Albert Lee)
"I Want You Back"
"Disney Medley" (feat. John Petrucci)
"Hey Good Lookin’" (feat. Albert Lee)
"Strip Mall Gourmet" (feat. Jay Graydon)
"Heartbroke"

THE MUTUAL ADMIRATION SOCIETY Streaming "The In-Crowd" Featuring DEEP PURPLE Guitarist STEVE MORSE; Audio






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