13 янв 2018



Новая песня LOUDNESS "I'm Still Alive", новая песня группы LOUDNESS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Rise To Glory", выход которого запланирован на 26 января на earMUSIC:



01. Soul On Fire

02. I'm Still Alive

03. Go For Broke

04. Until I See The Light

05. The Voice

06. Massive Tornado

07. Kama Sutra (instrumental)

08. No Limits

09. Bad Loser

10. Rise To Glory

11. Rain

12. Who And For Whom























просмотров: 396