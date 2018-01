сегодня



Новое видео TRIBULATION TRIBULATION опубликовали визуальное видео на композицию "The World", которая взята из выходящего 26 января на Century Media Records альбома "Down Below":



01. The Lament

02. Nightbound

03. Lady Death

04. Subterranea

05. Purgatorio

06. Cries From The Underworld

07. Lacrimosa

08. The World

01. Here Be Dragons

10. Come, Become, To Be (bonus track)























