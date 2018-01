12 янв 2018



Видео с текстом от ESCAPE THE FATE ESCAPE THE FATE опубликовали официальное видео с текстом на песню "Broken Heart", которая взята из выходящего 16 февраля на Better Noise Records альбома "I Am Human":



01. Beautifully Tragic

02. Broken Heart

03. Four Letter Word

04. I Will Make It Up To You

05. Bleed For Me

06. Do You Love Me

07. I Am Human

08. If Only

09. Empire

10. Recipe For Disaster

11. Riot

12. Digging My Own Grave

13. Resistance

14. Let Me Be























просмотров: 201