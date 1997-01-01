Видео с текстом от FU MANCHU

FU MANCHU опубликовали официальное видео с текстом на песню "Clone Of The Universe", которая взята из выходящего девятого февраля на собственном лейбле At The Dojo Records альбома "Clone Of The Universe".
Трек-лист:
01. Intelligent Worship (3:08)
02. (I've Been) Hexed (2:48)
03. Don't Panic (2:05)
04. Slower Than Light (3:26)
05. Nowhere Left To Hide (4:19)
06. Clone Of The Universe (2:58)
07. Il Mostro Atomico (18:08)
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