Видео с текстом от FU MANCHU FU MANCHU опубликовали официальное видео с текстом на песню "Clone Of The Universe", которая взята из выходящего девятого февраля на собственном лейбле At The Dojo Records альбома "Clone Of The Universe".



Трек-лист:



01. Intelligent Worship (3:08)

02. (I've Been) Hexed (2:48)

03. Don't Panic (2:05)

04. Slower Than Light (3:26)

05. Nowhere Left To Hide (4:19)

06. Clone Of The Universe (2:58)

07. Il Mostro Atomico (18:08)























