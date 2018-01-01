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*Dukes of the Orient*



13 янв 2018 : 		 JOHN PAYNE и ERIK NORLANDER в DUKES OF THE ORIENT

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|||| 13 янв 2018

JOHN PAYNE и ERIK NORLANDER в DUKES OF THE ORIENT

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John Payne (ex-ASIA, GPS) и Erik Norlander (LAST IN LINE, LANA LANE) объединились в новом проекте DUKES OF THE ORIENT, дебютный альбом которого будет выпущен 23 февраля на Frontiers Music Srl:

01. Brother In Arms
02. Strange Days
03. Amor Vincit Omnia
04. Time Waits For No One
05. A Sorrow's Crown
06. Fourth Of July
07. Seasons Will Change
08. Give Another Reason

Видео на "Strange Days" доступно ниже.





JOHN PAYNE And ERIK NORLANDER Join Forces In DUKES OF THE ORIENT






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