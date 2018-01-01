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13 янв 2018
JOHN PAYNE и ERIK NORLANDER в DUKES OF THE ORIENT
John Payne (ex-ASIA, GPS) и Erik Norlander (LAST IN LINE, LANA LANE) объединились в новом проекте DUKES OF THE ORIENT, дебютный альбом которого будет выпущен 23 февраля на Frontiers Music Srl:
01. Brother In Arms
02. Strange Days
03. Amor Vincit Omnia
04. Time Waits For No One
05. A Sorrow's Crown
06. Fourth Of July
07. Seasons Will Change
08. Give Another Reason
Видео на "Strange Days" доступно ниже.
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