13 янв 2018



JOHN PAYNE и ERIK NORLANDER в DUKES OF THE ORIENT John Payne (ex-ASIA, GPS) и Erik Norlander (LAST IN LINE, LANA LANE) объединились в новом проекте DUKES OF THE ORIENT, дебютный альбом которого будет выпущен 23 февраля на Frontiers Music Srl:



01. Brother In Arms

02. Strange Days

03. Amor Vincit Omnia

04. Time Waits For No One

05. A Sorrow's Crown

06. Fourth Of July

07. Seasons Will Change

08. Give Another Reason



Видео на "Strange Days" доступно ниже.























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