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*The Temperance Movement*



14 янв 2018 : 		 Новая песня THE TEMPERANCE MOVEMENT

12 янв 2017 : 		 Концертный ЕР THE TEMPERANCE MOVEMENT доступен для прослушивания

16 май 2016 : 		 Новое видео THE TEMPERANCE MOVEMENT

22 янв 2016 : 		 Новый ЕР THE TEMPERANCE MOVEMENT доступен для прослушивания

8 янв 2016 : 		 Акустическое видео THE TEMPERANCE MOVEMENT

14 дек 2015 : 		 Акустическое видео THE TEMPERANCE MOVEMENT

25 ноя 2015 : 		 Новое видео THE TEMPERANCE MOVEMENT

21 окт 2015 : 		 Семплы новых песен THE TEMPERANCE MOVEMENT

16 сен 2015 : 		 Новая песня THE TEMPERANCE MOVEMENT

15 сен 2015 : 		 Новый альбом THE TEMPERANCE MOVEMENT выйдет в январе

15 апр 2014 : 		 Новое видео THE TEMPERANCE MOVEMENT

17 сен 2013 : 		 Новое видео THE TEMPERANCE MOVEMENT

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Новая песня THE TEMPERANCE MOVEMENT

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"A Deeper Cut", новая песня группы THE TEMPERANCE MOVEMENT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "A Deeper Cut", выход которого запланирован на 16 февраля:

“Caught In The Middle”
“Built-In Forgetter”
“Love And Devotion”
“A Deeper Cut”
“Backwater Zoo”
“Another Spiral”
“Beast Nation”
“The Way It Was And The Way It Is Now”
“Higher Than The Sun”
“Children”
“There's Still Time”
“The Wonders We've Seen”

THE TEMPERANCE MOVEMENT Streaming New Track "A Deeper Cut"






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