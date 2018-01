14 янв 2018



Новая песня THE TEMPERANCE MOVEMENT "A Deeper Cut", новая песня группы THE TEMPERANCE MOVEMENT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "A Deeper Cut", выход которого запланирован на 16 февраля:



“Caught In The Middle”

“Built-In Forgetter”

“Love And Devotion”

“A Deeper Cut”

“Backwater Zoo”

“Another Spiral”

“Beast Nation”

“The Way It Was And The Way It Is Now”

“Higher Than The Sun”

“Children”

“There's Still Time”

“The Wonders We've Seen”















