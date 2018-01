14 янв 2018



Новое видео EARTHLESS EARTHLESS представили визуальное видео на новую композицию "Gifted By The Wind", которая вошла в выходящий 16 марта на Nuclear Blast альбом "Black Heaven":



"Gifted By The Wind"

"End To End"

"Electric Flame"

"Volt Rush"

"Black Heaven"

