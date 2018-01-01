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*Necropanther*



13 янв 2018 : 		 Новая песня NECROPANTHER

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Новая песня NECROPANTHER

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“Imperium Overture”, новая песня группы NECROPANTHER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Eyes Of Blue Ligh", выход которого запланирован на 24 февраля. Запись проходила в Денвере с Felipe Patino (Rise Against, NOFX), а сведение и мастеринг проводил Frederik Nordström (Dimmu Borgir, At The Gates, Arch Enemy, In Flames):

“Imperium Overture”
“Good As Dead”
“Gom Jabbar”
“Kiss Of Darkness”
“Hunter Seeker”
“Shai-Hulud”
“Fedaykin”
“Water Of Life”
“House Atomics”
“Feyd-Rautha”
“Strange Gods”

NECROPANTHER вЂ“ Eyes Of Blue Light Album Out In February; вЂњImperium OvertureвЂќ Track Streaming




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