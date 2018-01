все новости группы







Necropanther







13 янв 2018 : Новая песня NECROPANTHER



13 янв 2018



Новая песня NECROPANTHER “Imperium Overture”, новая песня группы NECROPANTHER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Eyes Of Blue Ligh", выход которого запланирован на 24 февраля. Запись проходила в Денвере с Felipe Patino (Rise Against, NOFX), а сведение и мастеринг проводил Frederik Nordström (Dimmu Borgir, At The Gates, Arch Enemy, In Flames):



“Imperium Overture”

“Good As Dead”

“Gom Jabbar”

“Kiss Of Darkness”

“Hunter Seeker”

“Shai-Hulud”

“Fedaykin”

“Water Of Life”

“House Atomics”

“Feyd-Rautha”

“Strange Gods”





IMPERIUM OVERTURE by NECROPANTHER





просмотров: 199