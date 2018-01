сегодня



Лидер CHILDREN OF BODOM : «Больше в туре стараюсь не пить» Вокалист CHILDREN OF BODOM Alexi Laiho недавно поговорил с "The Wanderers" — небольшие выдержки приведены ниже.



О недавно завершившемся туре "20 Years Down & Dirty":



«Во-первых, мы закончили тур в поддержку "I Worship Chaos", и тут нам пришла мысль, ну не нам, а менеджменту, что прошло двадцать лет с момента выхода дебютного альбома, так что надо замутить по этому случаю что-нить клёвое. Мы решили сделать это в Европе, и всё получилось здорово, так что мы решили продолжить с Штатах. Фишка в этом, и в этом и отличие, да и публике тоже пришлось по вкусу, ведь мы играли темы с первого и второго альбомов, которые либо не играли вовсе, либо исполняли последний раз лет пятнадцать назад или около того».



О природе их звука:



«Это своего рода случайность, что мы пришли к такому звучанию. Мы просто смешали клавишные 80-х со звуком металл-гитары. Так случилось, и всё. Ну и думаю, всё дело в том, что на нас оказало влияние множество разных стилей, и всё это смешалось воедино, как-то так».



О сплоченности финской металл-сцены:



«Мы много колесили с финскими группами, такими, как AMORPHIS или ENSIFERUM. Это маленькая страна, и большинство из них из Хельсинки и окрестностей. У нас живёт всего пять миллионов человек, и металл во главе угла. Он куда более популярен, чем в любой другой стране, где я когда-либо был».



О том, стала ли группа меньше отвисать на вечеринках:



«Я по-прежнему пью, но не когда в дороге. Могу пропустить пивас — другой, но больше справляться с похмельем не в состоянии, чтобы раз — и на сцену. Чем старше становишься, похмелье всё хреновее, ну по крайней мере у меня. Полагаю, что у каждого по-своему, но я могу лишь лежать в лёжку и не делать абсолютно нифига. Я реально начал хреново себя ощущать, и мне надо было пропустить рюмаху — другую не для того, чтобы напиться вновь, нет, просто чтобы встать и хоть как-то привести себя в порядок. Но это не здорово. Я просто решил, что хочу чувствовать себя на сцене на все сто, и урезал вечеринки. Лучше так, чем по-другому, и, конечно же, я выбрал музыку. Мы отлично оттягивались, без базара. Но в какой-то момент ты доходишь до состояния, когда надо идти на сцену, и ты стараешься там просто не отбросить копыта (смеётся), это что-то из серии: "Так, минуточку, а хренли я тут делаю?" Я больше не получал удовольствия от игры, хотя раньше это было моё самое любимое занятие. Всё внезапно поменялось, ты понимаешь, что последние, что ты хочешь, — похмелье. Когда ты вдруг осознаешь, что для тебя главное — это немного поднажраться. Но это не главное — по крайней мере, не для меня, больше нет. Я просто сократил тусовски и стал чувствовать себя лучше, у меня больше энергии, чтобы выплеснуть её на сцене, и ты просто получаешь удовольствие от того, что делаешь. Когда тура нет, тогда открываешь пивас, и в итоге можешь быть в сопли. Это забавно, потому что для большинства всё совсем не так — они дома ниже травы тише воды, а когда едут в тур, то стоят на рогах. Но для меня всё не так».



О планах:



«Мы работаем над новым материалом, как я уже и говорил. Я начал писать ещё летом, и начал работать над несколькими темами. Думаю, у нас сейчас есть песен так четыре — пять. Мы планируем в марте оказаться в студии. По сути ты дофига сколько времени в туре, начинаешь сочинять, идёшь в студию, и потом опять в дорогу. Вот чем мы заняты».



О направлении нового альбома:



«Пока ещё ничего не спланировано, и никто из нас этого не осознал. Это просто будет. По крайней мере, для меня единственный вариант создавать музыку — это не заморачиваться, всё выйдет само, и просто надеяться на лучшее, надеяться на то, что людям понравится то, что у тебя получилось».























