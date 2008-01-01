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*Children of Bodom*



25 янв 2018 : 		 Лидер CHILDREN OF BODOM: «Больше в туре стараюсь не пить»

13 ноя 2017 : 		 CHILDREN OF BODOM отправятся в студию в конце марта

11 ноя 2017 : 		 Басист CHILDREN OF BODOM: «Половина уже есть»

4 июл 2017 : 		 Бывший гитарист CHILDREN OF BODOM: «Они всадили мне нож в спину»

25 апр 2017 : 		 Барабанное видео от CHILDREN OF BODOM

15 апр 2017 : 		 Барабанное видео от CHILDREN OF BODOM

30 мар 2017 : 		 Басист CHILDREN OF BODOM хотел бы выпустить DVD

29 мар 2017 : 		 CHILDREN OF BODOM запишут новый альбом в этом году

13 мар 2017 : 		 Видео с выступления CHILDREN OF BODOM

7 фев 2017 : 		 Вокалист CHILDREN OF BODOM: «Полная тишина меня пугает»

28 дек 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления CHILDREN OF BODOM

12 дек 2016 : 		 CHILDREN OF BODOM объявили даты тура '20 Years Down & Dirty'

7 дек 2016 : 		 CHILDREN OF BODOM отметят юбилей первого альбома

16 ноя 2016 : 		 Видео с текстом от CHILDREN OF BODOM

17 июн 2016 : 		 Видео полного концерта CHILDREN OF BODOM

6 апр 2016 : 		 Фронтмен CHILDREN OF BODOM о новом гитаристе

24 мар 2016 : 		 Лидер CHILDREN OF BODOM о PHILIP'e ANSELMO

8 фев 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления CHILDREN OF BODOM

27 янв 2016 : 		 Видео с текстом от CHILDREN OF BODOM

20 янв 2016 : 		 Гитарист NORTHER в CHILDREN OF BODOM

19 янв 2016 : 		 Лидер CHILDREN OF BODOM о гитаристе FLEETWOOD MAC

30 дек 2015 : 		 Лидер CHILDREN OF BODOM не хочет ныть

16 дек 2015 : 		 Барабанщик CHILDREN OF BODOM: «Почему мы решили продолжить тур, в отличие от LAMB OF GOD»

14 дек 2015 : 		 CHILDREN OF BODOM о "Hate Crew Deathroll"

26 ноя 2015 : 		 CHILDREN OF BODOM отменили концерт в Бельгии

20 ноя 2015 : 		 CHILDREN OF BODOM, SYLOSIS продолжат тур по Европе

20 ноя 2015 : 		 Лидер CHILDREN OF BODOM учит играть на гитаре

18 ноя 2015 : 		 Клавишник CHILDREN OF BODOM о национальной еде

14 окт 2015 : 		 Лидер CHILDREN OF BODOM: «Мы ощущали, что нам требуется перерождение»

13 окт 2015 : 		 Видео с выступления CHILDREN OF BODOM

23 сен 2015 : 		 Новое видео CHILDREN OF BODOM

17 сен 2015 : 		 Видео с текстом от CHILDREN OF BODOM

11 сен 2015 : 		 Лидер CHILDREN OF BODOM: «У нас собственное звучание»

4 сен 2015 : 		 Клавишник CHILDREN OF BODOM: «Нет никаких денег во всех этих Spotify, фигня всё это»

31 авг 2015 : 		 Лидер CHILDREN OF BODOM об уходе из группы Roope Latvala

25 авг 2015 : 		 Клавишник CHILDREN OF BODOM: «Мы планируем играть много нового»

20 авг 2015 : 		 Лидер CHILDREN OF BODOM: «Мне нужен хаос!»

16 авг 2015 : 		 Лидер CHILDREN OF BODOM и 100 гитаристов

10 авг 2015 : 		 Видео с текстом от CHILDREN OF BODOM

4 авг 2015 : 		 Трейлер нового альбома CHILDREN OF BODOM

27 июл 2015 : 		 Трейлер нового альбома CHILDREN OF BODOM

23 июл 2015 : 		 Трейлер нового альбома CHILDREN OF BODOM

10 июл 2015 : 		 Новая песня CHILDREN OF BODOM

2 июл 2015 : 		 Пять демо от лидера CHILDREN OF BODOM

22 июн 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления CHILDREN OF BODOM

19 июн 2015 : 		 Новый альбом CHILDREN OF BODOM с кавер-версиями PLASMATICS, KENNY LOGGINS, AMORPHIS

10 июн 2015 : 		 Видео с выступления CHILDREN OF BODOM

8 июн 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома CHILDREN OF BODOM

3 июн 2015 : 		 CHILDREN OF BODOM о новом туровом гитаристе

1 июн 2015 : 		 CHILDREN OF BODOM нашли гитариста

29 май 2015 : 		 CHILDREN OF BODOM расстались с гитаристом

26 май 2015 : 		 Лидер CHILDREN OF BODOM: «MARK KNOPFLER чертовски крут!»

22 май 2015 : 		 CHILDREN OF BODOM в студии

7 апр 2015 : 		 CHILDREN OF BODOM приступили к записи альбома

9 фев 2015 : 		 CHILDREN OF BODOM предлагают россиянам выбрать сет-лист

3 янв 2015 : 		 Видео с выступления CHILDREN OF BODOM

25 дек 2014 : 		 Гитарист CHILDREN OF BODOM исполнил "Pussyfoot Miss Suicide"

4 дек 2014 : 		 Гитарист CHILDREN OF BODOM исполнил "Not My Funeral"

4 авг 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления CHILDREN OF BODOM

26 апр 2014 : 		 Концерт CHILDREN OF BODOM в Москве перенесен

14 мар 2014 : 		 CHILDREN OF BODOM получили награду EMMA

24 фев 2014 : 		 Барабанщик CHILDREN OF BODOM о состоянии своего здоровья

14 фев 2014 : 		 Видео с текстом от CHILDREN OF BODOM

19 дек 2013 : 		 Клавишник CHILDREN OF BODOM о забавных моментах 2013 года

12 дек 2013 : 		 Гитарист CHILDREN OF BODOM о своей гитаре

18 ноя 2013 : 		 Видео с выступления CHILDREN OF BODOM

29 май 2013 : 		 Семплы новых песен CHILDREN OF BODOM

16 май 2013 : 		 Новая песня CHILDREN OF BODOM

13 май 2013 : 		 Новое видео CHILDREN OF BODOM

4 май 2013 : 		 Видео с текстом от CHILDREN OF BODOM

27 апр 2013 : 		 Новая песня CHILDREN OF BODOM

25 апр 2013 : 		 CHILDREN OF BODOM отвечают на вопросы

19 апр 2013 : 		 CHILDREN OF BODOM отвечают на вопросы

5 апр 2013 : 		 Трейлер нового альбома CHILDREN OF BODOM

26 мар 2013 : 		 Трейлер нового альбома CHILDREN OF BODOM

19 мар 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома CHILDREN OF BODOM

23 фев 2013 : 		 CHILDREN OF BODOM из студии

12 фев 2013 : 		 Лидер ANNIHILATOR на новом альбоме CHILDREN OF BODOM

25 янв 2013 : 		 Новости от CHILDREN OF BODOM

23 янв 2013 : 		 Вокалист CHILDREN OF BODOM о новом альбоме

30 дек 2012 : 		 CHILDREN OF BODOM: первое видео из студии

28 дек 2012 : 		 CHILDREN OF BODOM начнут запись сегодня

24 дек 2012 : 		 CHILDREN OF BODOM завершили сочинение материала

17 ноя 2012 : 		 CHILDREN OF BODOM пишут демо

13 ноя 2012 : 		 CHILDREN OF BODOM не будут играть на Tuska 2013

18 окт 2012 : 		 CHILDREN OF BODOM впервые выступили в Индии

24 сен 2012 : 		 Ударник CHILDREN OF BODOM из студии

6 авг 2012 : 		 Фотокнига от CHILDREN OF BODOM

30 июл 2012 : 		 Фронтмен CHILDREN OF BODOM «посылает любовь своему брату» Randy Blythe'y

11 июл 2012 : 		 Вокалиста CHILDREN OF BODOM выпишут из больницы завтра

6 июл 2012 : 		 Фронтмен CHILDREN OF BODOM остается в Осло, выступление на RUISROCK отменено

4 июл 2012 : 		 Фронтмен CHILDREN OF BODOM попал в больницу из-за острой боли в животе

3 июл 2012 : 		 Видео с пресс-конференции CHILDREN OF BODOM

27 июн 2012 : 		 Профессиональная съёмка полного выступления CHILDREN OF BODOM на GRASPOP METAL MEETING

22 июн 2012 : 		 CHILDREN OF BODOM вернулись на Nuclear Blast

18 июн 2012 : 		 Гитарист CHILDREN OF BODOM выпустил металл-версии гимнов

16 май 2012 : 		 Кавер-версия DROPKICK MURPHYS от CHILDREN OF BODOM

2 май 2012 : 		 Новое видео CHILDREN OF BODOM

5 апр 2012 : 		 Обложка и трек-лист сборника CHILDREN OF BODOM

13 мар 2012 : 		 CHILDREN OF BODOM выпустят сборник 'Holiday At Lake Bodom'

1 фев 2012 : 		 CHILDREN OF BODOM начнут работу в мае

7 дек 2011 : 		 Новое тату вокалиста CHILDREN OF BODOM

1 сен 2011 : 		 СHILDREN OF BODOM обратились к российским поклонникам

11 авг 2011 : 		 Профессиональное видео всего выступления CHILDREN OF BODOM

2 авг 2011 : 		 CHILDREN OF BODOM отменили выступление в Украине

26 июн 2011 : 		 SEBASTIAN BACH присоединился на сцене к CHILDREN OF BODOM

10 июн 2011 : 		 Новое видео CHILDREN OF BODOM

25 мар 2011 : 		 Видео с выступления CHILDREN OF BODOM

21 мар 2011 : 		 CHILDREN OF BODOM открыли тур

8 мар 2011 : 		 Японский бонус CHILDREN OF BODOM доступен для прослушивания

25 фев 2011 : 		 Фронтмен CHILDREN OF BODOM рассказал о создании "Relentless Reckless Forever"

24 фев 2011 : 		 Новая песня CHILDREN OF BODOM

15 фев 2011 : 		 Новое видео CHILDREN OF BODOM

5 фев 2011 : 		 Новая песня CHILDREN OF BODOM

5 фев 2011 : 		 Фронтмен CHILDREN OF BODOM выпускает новый обучающий DVD

30 янв 2011 : 		 Новый сингл CHILDREN OF BODOM выйдет в феврале

15 янв 2011 : 		 Детали лимитированного издания CHILDREN OF BODOM

12 янв 2011 : 		 Новая песня CHILDREN OF BODOM

25 дек 2010 : 		 Участники CHILDREN OF BODOM о новом альбоме

17 дек 2010 : 		 Участники CHILDREN OF BODOM о новом альбоме и Рождестве

12 дек 2010 : 		 Участники CHILDREN OF BODOM о новом альбоме

10 дек 2010 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома CHILDREN OF BODOM

24 ноя 2010 : 		 Название нового альбома CHILDREN OF BODOM

19 окт 2010 : 		 Фронтмен CHILDREN OF BODOM рассказал о новом альбоме

14 окт 2010 : 		 CHILDREN OF BODOM сняли видео на "Was It Worth It?"

24 сен 2010 : 		 CHILDREN OF BODOM открыли турне

20 авг 2010 : 		 CHILDREN OF BODOM: "Ожидайте идеальный шторм"

7 авг 2010 : 		 CHILDREN OF BODOM объявили имя продюсера

5 авг 2010 : 		 CHILDREN OF BODOM начали запись альбома

16 июн 2010 : 		 CHILDREN OF BODOM записали демо для нового альбома

10 мар 2010 : 		 CHILDREN OF BODOM сочиняют новый материал

25 янв 2010 : 		 Фронтмен CHILDREN OF BODOM работает над новым DVD

13 янв 2010 : 		 CHILDREN OF BODOM: "новые риффы для нового альбома"

25 дек 2009 : 		 CHILDREN OF BODOM начнут работу над новым диском в 2010 году

29 окт 2009 : 		 CHILDREN OF BODOM завершили турне

18 сен 2009 : 		 Новое видео CHILDREN OF BODOM

17 сен 2009 : 		 Еще два кавера от CHILDREN OF BODOM

21 авг 2009 : 		 Новая кавер-версия CHILDREN OF BODOM в сети

3 июл 2009 : 		 Детали нового альбома каверов CHILDREN OF BODOM

10 май 2009 : 		 CHILDREN OF BODOM прекратили тур

9 май 2009 : 		 Басист CHILDREN OF BODOM рассказал о переломе Лайхо

6 май 2009 : 		 Фронтмен CHILDREN OF BODOM: «Меня сглазили!»

4 май 2009 : 		 Фронтмен CHILDREN OF BODOM повредил плечо, но продолжает тур

29 апр 2009 : 		 CHILDREN OF BODOM осенью выступят в Москве

25 апр 2009 : 		 CHILDREN OF BODOM подтвердили выпуск сборника кавер-версий

24 фев 2009 : 		 CHILDREN OF BODOM выпускает коллекцию кавер-версий

28 янв 2009 : 		 ESP LTD выпустила четыре именные гитары в честь фронтмена CHILDREN OF BODOM

28 ноя 2008 : 		 Басист CHILDREN OF BODOM рассказывает о текущем туре по Европе

17 сен 2008 : 		 Участники CHILDREN OF BODOM запустили линию одежды

12 сен 2008 : 		 CHILDREN OF BODOM: видео "Smile Pretty For The Devil" в сети

13 май 2008 : 		 Видео CHILDREN OF BODOM "Hellhounds On My Trail" в сети

12 май 2008 : 		 Новый сингл CHILDREN OF BODOM выйдет в июне

4 май 2008 : 		 Выиграй билеты на выступление CHILDREN OF BODOM на Metal Hammer Awards

25 апр 2008 : 		 CHILDREN OF BODOM переиздадут старые альбомы с бонусами

23 апр 2008 : 		 Новый альбом CHILDREN OF BODOM получил золотой статус

21 апр 2008 : 		 CHILDREN OF BODOM запишут песню DINGO

19 фев 2008 : 		 CHILDREN OF BODOM: Видео 'Blooddrunk' в сети

11 фев 2008 : 		 Детали digipack-издания нового альбома CHILDREN OF BODOM

30 янв 2008 : 		 Подробности о лимитированных изданиях нового сингла CHILDREN OF BODOM

29 янв 2008 : 		 Новая песня CHILDREN OF BODOM

28 янв 2008 : 		 Обложка к новому синглу CHILDREN OF BODOM в сети

25 янв 2008 : 		 CHILDREN OF BODOM рассказывают о песнях с альбома "Blooddrunk"

20 янв 2008 : 		 CHILDREN OF BODOM: обложка альбома "Blooddrunk"

12 янв 2008 : 		 Опубликован трек-лист нового альбома CHILDREN OF BODOM

10 дек 2007 : 		 CHILDREN OF BODOM завершили работу над "Blooddrunk"

4 дек 2007 : 		 CHILDREN OF BODOM выпустят сингл "Blooddrunk''

18 ноя 2007 : 		 CHILDREN OF BODOM проведут последнюю неделю в студии

17 ноя 2007 : 		 CHILDREN OF BODOM: стали известны новые кавер-версии

15 ноя 2007 : 		 CHILDREN OF BODOM озаглавили новый альбом

28 окт 2007 : 		 CHILDREN OF BODOM : новый альбом будет "быстрее и прогрессивнее"

19 окт 2007 : 		 CHILDREN OF BODOM приступают к записи гитар

16 окт 2007 : 		 CHILDREN OF BODOM завершили запись ударных

13 окт 2007 : 		 CHILDREN OF BODOM запишут как минимум 3 кавер-версии

11 окт 2007 : 		 Объявлена дата выхода сингла и альбома CHILDREN OF BODOM

10 окт 2007 : 		 CHILDREN OF BODOM начали вести студийный дневник

9 окт 2007 : 		 CHILDREN OF BODOM приступили к записи альбома

5 окт 2007 : 		 PETER TAGTGREN на новом альбоме CHILDREN OF BODOM

12 сен 2007 : 		 Вокалист/гитарист CHILDREN OF BODOM на новом альбоме GODSPLAGUE

7 сен 2007 : 		 CHILDREN OF BODOM в октябре отправятся в студию

4 авг 2007 : 		 CHILDREN OF BODOM поедут на WOA 2008

30 июл 2007 : 		 CHILDREN OF BODOM: новая песня в сети

24 июл 2007 : 		 Басист CHILDREN OF BODOM : "Праздника не будет"

10 июл 2007 : 		 CHILDREN OF BODOM планируют отметить десятилетие

24 июн 2007 : 		 CHILDREN OF BODOM записали новый трек

3 апр 2007 : 		 Новости от басиста CHILDREN OF BODOM

21 фев 2007 : 		 CHILDREN OF BODOM приступают к работе над новым материалом

20 фев 2007 : 		 CHILDREN OF BODOM получили награду "Лучшая группа года Финляндии"

26 сен 2006 : 		 Подарочное издание альбома CHILDREN OF BODOM

2 авг 2006 : 		 Подробности подарочного издания CHILDREN OF BODOM "Follow The Reaper"

13 июн 2006 : 		 Подробности о грядущем DVD CHILDREN OF BODOM

18 мар 2006 : 		 Опубликовано видео CHILDREN OF BODOM "Are You Dead Yet?"

5 мар 2006 : 		 CHILDREN OF BODOM снимают видео "Are You Dead Yet?"

16 фев 2006 : 		 CHILDREN OF BODOM: оглашен возможный трек-лист будущего концертного DVD

23 ноя 2005 : 		 CHILDREN OF BODOM: треклист DVD-сингла

7 сен 2005 : 		 Новое видео от CHILDREN OF BODOM

10 авг 2005 : 		 CHILDREN OF BODOM: кавер на песню BRITNEY SPEARS выложен в Сети

16 июл 2005 : 		 CHILDREN OF BODOM : кавер на BRITNEY SPEARS

2 июл 2005 : 		 Опубликована обложка нового сингла CHILDREN OF BODOM

20 июн 2005 : 		 CHILDREN OF BODOM: новый сингл

8 июн 2005 : 		 CHILDREN OF BODOM: новый альбом не за горами

28 апр 2005 : 		 CHILDREN OF BODOM выпустят новый альбом в сентябре

19 апр 2005 : 		 CHILDREN OF BODOM: работа в полном разгаре

22 сен 2002 : 		 Сингл CHILDREN OF BODOM стал золотым!

3 дек 2001 : 		 Children of Bodom - откровения Алекси

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Лидер CHILDREN OF BODOM: «Больше в туре стараюсь не пить»

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Вокалист CHILDREN OF BODOM Alexi Laiho недавно поговорил с "The Wanderers" — небольшие выдержки приведены ниже.

О недавно завершившемся туре "20 Years Down & Dirty":

«Во-первых, мы закончили тур в поддержку "I Worship Chaos", и тут нам пришла мысль, ну не нам, а менеджменту, что прошло двадцать лет с момента выхода дебютного альбома, так что надо замутить по этому случаю что-нить клёвое. Мы решили сделать это в Европе, и всё получилось здорово, так что мы решили продолжить с Штатах. Фишка в этом, и в этом и отличие, да и публике тоже пришлось по вкусу, ведь мы играли темы с первого и второго альбомов, которые либо не играли вовсе, либо исполняли последний раз лет пятнадцать назад или около того».

О природе их звука:

«Это своего рода случайность, что мы пришли к такому звучанию. Мы просто смешали клавишные 80-х со звуком металл-гитары. Так случилось, и всё. Ну и думаю, всё дело в том, что на нас оказало влияние множество разных стилей, и всё это смешалось воедино, как-то так».

О сплоченности финской металл-сцены:

«Мы много колесили с финскими группами, такими, как AMORPHIS или ENSIFERUM. Это маленькая страна, и большинство из них из Хельсинки и окрестностей. У нас живёт всего пять миллионов человек, и металл во главе угла. Он куда более популярен, чем в любой другой стране, где я когда-либо был».

О том, стала ли группа меньше отвисать на вечеринках:

«Я по-прежнему пью, но не когда в дороге. Могу пропустить пивас — другой, но больше справляться с похмельем не в состоянии, чтобы раз — и на сцену. Чем старше становишься, похмелье всё хреновее, ну по крайней мере у меня. Полагаю, что у каждого по-своему, но я могу лишь лежать в лёжку и не делать абсолютно нифига. Я реально начал хреново себя ощущать, и мне надо было пропустить рюмаху — другую не для того, чтобы напиться вновь, нет, просто чтобы встать и хоть как-то привести себя в порядок. Но это не здорово. Я просто решил, что хочу чувствовать себя на сцене на все сто, и урезал вечеринки. Лучше так, чем по-другому, и, конечно же, я выбрал музыку. Мы отлично оттягивались, без базара. Но в какой-то момент ты доходишь до состояния, когда надо идти на сцену, и ты стараешься там просто не отбросить копыта (смеётся), это что-то из серии: "Так, минуточку, а хренли я тут делаю?" Я больше не получал удовольствия от игры, хотя раньше это было моё самое любимое занятие. Всё внезапно поменялось, ты понимаешь, что последние, что ты хочешь, — похмелье. Когда ты вдруг осознаешь, что для тебя главное — это немного поднажраться. Но это не главное — по крайней мере, не для меня, больше нет. Я просто сократил тусовски и стал чувствовать себя лучше, у меня больше энергии, чтобы выплеснуть её на сцене, и ты просто получаешь удовольствие от того, что делаешь. Когда тура нет, тогда открываешь пивас, и в итоге можешь быть в сопли. Это забавно, потому что для большинства всё совсем не так — они дома ниже травы тише воды, а когда едут в тур, то стоят на рогах. Но для меня всё не так».

О планах:

«Мы работаем над новым материалом, как я уже и говорил. Я начал писать ещё летом, и начал работать над несколькими темами. Думаю, у нас сейчас есть песен так четыре — пять. Мы планируем в марте оказаться в студии. По сути ты дофига сколько времени в туре, начинаешь сочинять, идёшь в студию, и потом опять в дорогу. Вот чем мы заняты».

О направлении нового альбома:

«Пока ещё ничего не спланировано, и никто из нас этого не осознал. Это просто будет. По крайней мере, для меня единственный вариант создавать музыку — это не заморачиваться, всё выйдет само, и просто надеяться на лучшее, надеяться на то, что людям понравится то, что у тебя получилось».





CHILDREN OF BODOM






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