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*Stratovarius*



16 янв 2018 : 		 Вокалист STRATOVARIUS: «Надеюсь, мы начнём запись весной»

28 мар 2017 : 		 STRATOVARIUS: «Нам не интересно записывать кавер-альбом»

18 апр 2016 : 		 Видео с текстом от STRATOVARIUS

5 апр 2016 : 		 Подробности о сборнике лучших песен STRATOVARIUS

5 апр 2016 : 		 Коллекция лучших песен STRATOVARIUS выйдет в мае

8 мар 2016 : 		 Басист STRATOVARIUS поздравил бывшего лидера STRATOVARIUS

29 сен 2015 : 		 Новое видео STRATOVARIUS

16 сен 2015 : 		 STRATOVARIUS в акустике

11 сен 2015 : 		 Новое видео STRATOVARIUS

22 авг 2015 : 		 Документальный фильм о новом альбоме STRATOVARIUS

30 июл 2015 : 		 Видео с текстом от STRATOVARIUS

24 июн 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома STRATOVARIUS

25 апр 2015 : 		 Новый альбом STRATOVARIUS выйдет в августе

28 фев 2015 : 		 Видео с выступления басиста STRATOVARIUS

22 фев 2015 : 		 Басист STRATOVARIUS выпустил третий сольник

17 ноя 2014 : 		 Рассказ о новом релизе STRATOVARIUS

28 окт 2014 : 		 Переиздание STRATOVARIUS выйдет в декабре

30 апр 2014 : 		 Новое видео STRATOVARIUS

20 апр 2014 : 		 Последний альбом STRATOVARIUS будет перевыпущен

20 дек 2013 : 		 Новое видео STRATOVARIUS

23 апр 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления STRATOVARIUS

9 мар 2013 : 		 STRATOVARIUS открыли турне

8 мар 2013 : 		 Новое видео STRATOVARIUS

25 фев 2013 : 		 Рассказ о промотуре STRATOVARIUS

9 фев 2013 : 		 Акустика от STRATOVARIUS

21 янв 2013 : 		 TIMO TOLKKI о новом альбоме STRATOVARIUS

16 янв 2013 : 		 Новая песня STRATOVARIUS

10 янв 2013 : 		 STRATOVARIUS приглашают поклонников принять участие в съемках клипа

5 дек 2012 : 		 Фрагмент нового трека STRATOVARIUS

24 ноя 2012 : 		 Новый альбом STRATOVARIUS выйдет в феврале

16 ноя 2012 : 		 STRATOVARIUS завершили работу над альбомом

9 окт 2012 : 		 STRATOVARIUS отвечают на вопросы поклонников

4 сен 2012 : 		 STRATOVARIUS работают над новым альбомом

25 июн 2012 : 		 Видеопредставление нового ударника STRATOVARIUS

20 июн 2012 : 		 Новый барабанщик STRATOVARIUS

12 июн 2012 : 		 Фрагмент из нового DVD STRATOVARIUS

25 май 2012 : 		 Новый концертный релиз STRATOVARIUS выйдет в июне

9 мар 2012 : 		 STRATOVARIUS начали поиск ударника

30 янв 2012 : 		 8-летняя девочка играет STRATOVARIUS

29 дек 2011 : 		 STRATOVARIUS приглашают поклонников дать имя DVD

5 дек 2011 : 		 Конкурс от STRATOVARIUS

21 ноя 2011 : 		 STRATOVARIUS сняли шоу для DVD

15 сен 2011 : 		 Из STRATOVARIUS уходит барабанщик

14 сен 2011 : 		 Новое видео STRATOVARIUS

22 янв 2011 : 		 Новый альбом STRATOVARIUS стал первым в Финляндии

15 янв 2011 : 		 E-Card от STRATOVARIUS

13 янв 2011 : 		 Концерт STRATOVARIUS в Лионе также был отменён

13 янв 2011 : 		 STRATOVARIUS отменили выступление в Париже

11 янв 2011 : 		 Новая песня STRATOVARIUS

25 дек 2010 : 		 Jörg Michael возвращается в STRATOVARIUS

25 дек 2010 : 		 Alex Landenburg о выступлении со STRATOVARIUS

24 дек 2010 : 		 Семплы с нового альбома STRATOVARIUS

25 ноя 2010 : 		 Новая песня STRATOVARIUS

22 ноя 2010 : 		 Ударник MEKONG DELTA о выступлении со STRATOVARIUS

21 ноя 2010 : 		 Коллекционное издание нового альбома STRATOVARIUS

18 ноя 2010 : 		 У барабанщика STRATOVARIUS диагностирован рак

1 ноя 2010 : 		 Семплы нового ЕР STRATOVARIUS

21 окт 2010 : 		 Детали нового альбома STRATOVARIUS

18 окт 2010 : 		 Обложка нового ЕР STRATOVARIUS

17 июн 2010 : 		 Периздание STRATOVARIUS "Infinite" выйдет с бонус-треками

11 июн 2010 : 		 STRATOVARIUS записали 20 демо-песен для нового альбома

30 апр 2010 : 		 Переиздание последнего альбома STRATOVARIUS

29 дек 2009 : 		 STRATOVARIUS начнут работу над новым альбомом в следующем году

23 окт 2009 : 		 STRATOVARIUS празднуют пятидесятое шоу с гитаристом Matias'ом Kupianen'ом

6 окт 2009 : 		 Концерт STRATOVARIUS завершился огнем

24 апр 2009 : 		 Новое видео STRATOVARIUS

21 апр 2009 : 		 STRATOVARIUS развлекали президентов

16 апр 2009 : 		 Детали нового альбома STRATOVARIUS

13 апр 2009 : 		 Участники STRATOVARIUS и SONATA ARCTICA создали новую группу

16 мар 2009 : 		 Объявлен трек-лист нового альбома STRATOVARIUS

13 мар 2009 : 		 Обложка нового альбома STRATOVARIUS

11 мар 2009 : 		 Закулисные съемки нового клипа STRATOVARIUS

1 мар 2009 : 		 Открылся русский сайт STRATOVARIUS

26 фев 2009 : 		 Клавишник STRATOVARIUS прокомментировал новую песню Timo Tolkki

21 фев 2009 : 		 Новый альбом STRATOVARIUS выйдет в мае

26 ноя 2008 : 		 STRATOVARIUS весной посетят Москву

24 авг 2008 : 		 Оставшиеся участники STRATOVARIUS представили нового гитариста

25 июн 2008 : 		 TIMO TOLKKI выпустит еще один альбом STRATOVARIUS

10 май 2008 : 		 TIMO TOLKKI взял тайм-аут

8 май 2008 : 		 Ответ TIMO TOLKKI на заявление участников STRATOVARIUS

8 май 2008 : 		 STRATOVARIUS : "Timo Tolkki движет лишь жадность"

3 апр 2008 : 		 TIMO TOLKKI: "STRATOVARIUS больше нет"

31 мар 2008 : 		 Новый проект Timo Tolkki

10 окт 2007 : 		 TIMO TOLKKI: "Настоящие друзья всегда держат слово"

5 авг 2007 : 		 STRATOVARIUS исполнили новую песню на WACKEN OPEN AIR

30 июл 2007 : 		 STRATOVARIUS представят новую песню на WACKEN OPEN AIR

26 фев 2007 : 		 STRATOVARIUS приступают к записи нового альбома

9 ноя 2006 : 		 STRATOVARIUS о своем новом альбоме

31 окт 2006 : 		 Timo Tolkki сочинил материал для нового альбома STRATOVARIUS

25 сен 2006 : 		 Timo Kotipelto (STRATOVARIUS) записывает новый сольный альбом

16 авг 2006 : 		 Timo Tolkki (STRATOVARIUS) сочиняет материал для нового альбома

8 авг 2006 : 		 Timo Kotipelto (STRATOVARIUS) начинает записывать новый сольный альбом

17 фев 2006 : 		 Новые планы STRATOVARIUS

18 окт 2005 : 		 Конкурс от STRATOVARIUS завершен!

16 окт 2005 : 		 Басист STRATOVARIUS выпускает сольник

9 окт 2005 : 		 Конкурс от STRATOVARIUS!

25 июл 2005 : 		 STRATOVARIUS: в сети появилось видео 'Maniac Dance'

18 июл 2005 : 		 STRATOVARIUS: вокалист защищает новый материал

10 июл 2005 : 		 STRATOVARIUS: замена басиста официально потверждена

4 июл 2005 : 		 STRATOVARIUS: новый басист найден?

19 июн 2005 : 		 Из STRATOVARIUS ушел басист

4 июн 2005 : 		 STRATOVARIUS выложили сэмплы с нового альбома

20 май 2005 : 		 Европейский тур STRATOVARIUS: снова в России

6 май 2005 : 		 STRATOVARIUS: новый альбом в сентябре

4 июл 2002 : 		 Stratovarius работают над новым альбомом

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Вокалист STRATOVARIUS: «Надеюсь, мы начнём запись весной»

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Вокалист STRATOVARIUS Timo Kotipelto недавно поговорил с SpazioRock — небольшие выдержки доступны ниже.

Об исполнении альбома "Visions" целиком:

«Мы играем ряд этих песен почти на каждом концерте, но никогда до этого не играли его целиком. Естественно, у нас сейчас другой состав — из того, что записывал, остался только Jens, но сейчас я "осознал" его по новой, я был удивлён, насколько на этом альбоме есть хорошие песни. Это было очень здорово, потому что куда проще собрать сет-лист, если ты играешь альбом целиком.

В этом году мы сыграли только один концерт такого плана. В прошлом мы играли "Episode", но только в Финляндии. Для нас это в новинку. мы записали столько альбомов, и когда ты начинаешь тур под новый материал, ты играешь что-то из старого, потом играешь новое, так что за последние годы ряд песен мы играли очень часто. Сейчас же решили: "Ладно, если мы можем сыграть целый альбом в Италии, то давайте сделаем это". Но это только одна сторона вопроса. Конечно же, для нас иногда, ну ладно, может, это справедливо и для других, иногда ты просто хочешь отдохнуть от сочинения или просто исполнения нового. И тогда ты возвращаешься к чему-то из прошлого».

О том, когда стоит ждать нового альбома:

«Мы начали сочинять, но еще не собирались вместе, чтобы обменяться наработками. У меня есть ряд идей, я знаю, что у Matias'a есть кое-что, и, может, что-то есть у Lauri и Jens'a, так что планировать что-либо ещё слишком рано. Думаю, в феврале мы соберёмся хотя бы частью состава и посмотрим, что у нас есть. Потом начнём, надеюсь, записывать всё весной, однако никакого дедлайна нет. Это не вариант для нас. Нам сначала нужно создать песни и уже потом посмотреть, что и как».

О планах по созданию ещё одного альбома с Liimatainen'ом в духе "Blackoustic":

«Конкретных планов нет, потому что нужно принять решение о том, какие будут песни. Быть может, позднее, но точно не в ближайшие пару лет. Я не думаю, что будет. Очень непросто отобрать песни для акустического альбома, потому что есть песня и два вокала и всё. Не всем песням подойдут акустические версии, но с другой стороны, почему бы и нет? Отзывы были очень хорошие и посмотрим, что будет после этого тура, будет ли время, потому что и я, и Jani очень заняты, и после этого тура (интервью проходило в Италии) у нас будут концерты по Финляндии. Посмотрим, всё может быть, года через два».

О том, каково исполнять песни других авторов:

«Песни лучше (смеётся). Конечно же, мы играем некоторые каверы. В начале нашего пути как дуэта мы играли больше кавер-версий, но сейчас у нас есть больше своего материала, больше песен STRATOVARIUS, есть несколько песен, которые мы сделали вместе, и как минимум одна CAIN'S OFFERING, и думаю, одна песня SONATA ARCTICA, которую написал Jani. Но он не хочет исполнять больше песен SONATA ARCTICA, потому что они для него больше не имеют особого значения, но когда ты автор, всё немного иначе. Я не заморачиваюсь — если песня хороша и мы можем взять её в работу, то имеет смысл играть. Хорошие песни всегда хороши, но очень непросто найти хорошую песню, которая была бы хороша на одной гитаре. В этом основная проблема».

О том, какие мечты ещё не осуществлены:

«В таком разрезе я могу сказать, что я живу мечтой, потому что могу обеспечивать себя тем, что я люблю делать. Мне нравится петь. Но, конечно же, это вовсе не мечта, когда дело доходит до переездов и стресса из серии: "Смогу ли я сегодня петь? Мой голос ни к чёрту". У меня нет больших ожиданий. Я не хочу быть популярным как BEATLES или кто-то в таком духе. Мне нравится то положение, какое я занимаю. Я полностью доволен. И я очень рад тому, чем занимаюсь в настоящий момент».





STRATOVARIUS Vocalist Says Band Hopes To Start Recording New Album In The Spring






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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Corpsegrinder04
16 янв 2018, 11:54		Осознал на сколько на Visions хорошие песни, на 90 % написанные Толкки.
Хватит уже позориться, либо группу по другому назовите, либо заканчивайте уже.
Ну правда сейчас как всегда набежит бригада упертых фанатов постТолкиевского стратовариуса , которые будут упорно доказывать и говорить, что Толкки ничего интересного не сделал, после развала Стратов, и после него старички делают улетный музон.
Послушайте последний альбом Аллен/Ланде, где Толкки всю музыку и половину текстов написал, сыграл все гитары, бас, клавишные + аранжировки в одиночку и сравните с современной группой Котипелто и Ко, которую Стратовариусом даже назвать стыдно.

hamster
16 янв 2018, 12:17		Corpsegrinder04 ну так и слушай себе дальше творчество Толкки, в чем проблема-то?

decided
16 янв 2018, 12:17		После того как толстый гитарюга ушел, группа стала однообразной. С ним мелодичнее было намного, хотя мелодии были взяты из классики)


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