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Вокалист STRATOVARIUS : «Надеюсь, мы начнём запись весной» Вокалист STRATOVARIUS Timo Kotipelto недавно поговорил с SpazioRock — небольшие выдержки доступны ниже.



Об исполнении альбома "Visions" целиком:



«Мы играем ряд этих песен почти на каждом концерте, но никогда до этого не играли его целиком. Естественно, у нас сейчас другой состав — из того, что записывал, остался только Jens, но сейчас я "осознал" его по новой, я был удивлён, насколько на этом альбоме есть хорошие песни. Это было очень здорово, потому что куда проще собрать сет-лист, если ты играешь альбом целиком.



В этом году мы сыграли только один концерт такого плана. В прошлом мы играли "Episode", но только в Финляндии. Для нас это в новинку. мы записали столько альбомов, и когда ты начинаешь тур под новый материал, ты играешь что-то из старого, потом играешь новое, так что за последние годы ряд песен мы играли очень часто. Сейчас же решили: "Ладно, если мы можем сыграть целый альбом в Италии, то давайте сделаем это". Но это только одна сторона вопроса. Конечно же, для нас иногда, ну ладно, может, это справедливо и для других, иногда ты просто хочешь отдохнуть от сочинения или просто исполнения нового. И тогда ты возвращаешься к чему-то из прошлого».



О том, когда стоит ждать нового альбома:



«Мы начали сочинять, но еще не собирались вместе, чтобы обменяться наработками. У меня есть ряд идей, я знаю, что у Matias'a есть кое-что, и, может, что-то есть у Lauri и Jens'a, так что планировать что-либо ещё слишком рано. Думаю, в феврале мы соберёмся хотя бы частью состава и посмотрим, что у нас есть. Потом начнём, надеюсь, записывать всё весной, однако никакого дедлайна нет. Это не вариант для нас. Нам сначала нужно создать песни и уже потом посмотреть, что и как».



О планах по созданию ещё одного альбома с Liimatainen'ом в духе "Blackoustic":



«Конкретных планов нет, потому что нужно принять решение о том, какие будут песни. Быть может, позднее, но точно не в ближайшие пару лет. Я не думаю, что будет. Очень непросто отобрать песни для акустического альбома, потому что есть песня и два вокала и всё. Не всем песням подойдут акустические версии, но с другой стороны, почему бы и нет? Отзывы были очень хорошие и посмотрим, что будет после этого тура, будет ли время, потому что и я, и Jani очень заняты, и после этого тура (интервью проходило в Италии) у нас будут концерты по Финляндии. Посмотрим, всё может быть, года через два».



О том, каково исполнять песни других авторов:



«Песни лучше (смеётся). Конечно же, мы играем некоторые каверы. В начале нашего пути как дуэта мы играли больше кавер-версий, но сейчас у нас есть больше своего материала, больше песен STRATOVARIUS, есть несколько песен, которые мы сделали вместе, и как минимум одна CAIN'S OFFERING, и думаю, одна песня SONATA ARCTICA, которую написал Jani. Но он не хочет исполнять больше песен SONATA ARCTICA, потому что они для него больше не имеют особого значения, но когда ты автор, всё немного иначе. Я не заморачиваюсь — если песня хороша и мы можем взять её в работу, то имеет смысл играть. Хорошие песни всегда хороши, но очень непросто найти хорошую песню, которая была бы хороша на одной гитаре. В этом основная проблема».



О том, какие мечты ещё не осуществлены:



«В таком разрезе я могу сказать, что я живу мечтой, потому что могу обеспечивать себя тем, что я люблю делать. Мне нравится петь. Но, конечно же, это вовсе не мечта, когда дело доходит до переездов и стресса из серии: "Смогу ли я сегодня петь? Мой голос ни к чёрту". У меня нет больших ожиданий. Я не хочу быть популярным как BEATLES или кто-то в таком духе. Мне нравится то положение, какое я занимаю. Я полностью доволен. И я очень рад тому, чем занимаюсь в настоящий момент».























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