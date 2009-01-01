Из LYNCH MOB ушел вокалист. Опять

Вокалист ONI LOGAN объявил о своем очередном уходе из LYNCH MOB.
«Новый год – новое начало. Что-то вызывает трепет, что-то просто должно случиться. Я был оригинальным вокалистом LYNCH MOB долгое время, я выступал и проехал с ними сотни миль и я очень горжусь тем, что являюсь частью этого братства. Я хотел бы поблагодарить всех поклонников, которые приходили на наши концерты за прошедшие годы и за тот интерес, который вы проявляли к новым записям.
2018 обещает быть очень интересным! Я собираюсь сделать новую запись и собрать состав для тура. Сочинение и запись всегда были одним из самых приятных моментов в карьере музыканта. С оптимизмом смотрю и на сотрудничество с другими музыкантами и командами.
2018 наступил и я уже ощущение дуновение свежего ветра перемен!»
Voin of Valhalla
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