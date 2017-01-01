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Итоги 2017 года

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В канун Старого Нового Года мы хотели бы поздравить всех с прошедшими праздниками и пожелать всего наилучшего в 2018 году! По уже сложившейся традиции, хотим подвести музыкальные итоги 2017 года. Ниже представлены результаты голосования читателей сайта, также вы можете ознакомиться с итогами года, составленными коллективом редакции Darkside.ru. Итак,

Лучшие альбомы:

1. Kreator "Gods of Violence"
2. Accept "The Rise of Chaos"
3. Paradise Lost "Medusa"
4. Cradle of Filth "Cryptoriana - The Seductiveness of Decay"
5. Cannibal Corpse "Red Before Black"
6. Septicflesh "Codex Omega"
7. Moonspell "1755"
8. Deep Purple "inFinite"
9. Arch Enemy "Will to Power"
10. Anathema "The Optimist"

Худшие альбомы:

1. Кипелов "Звезды и кресты"
2. Linkin Park "One More Light"
3. Accept "The Rise of Chaos"
4. Kreator "Gods of Violence"
5. Arch Enemy "Will to Power"
6. Morbid Angel "Kingdoms Disdained"
7. Cradle of Filth "Cryptoriana - The Seductiveness of Decay"
8. Moonspell "1755"
9. Stone Sour "Hydrograd"
10. Paradise Lost "Medusa"

Благодарим всех, кто провел 2017 года вместе с нами и надеемся, что останетесь с нами и дальше!



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КомментарииСкрыть/показать 7 )

СергейКончевский
14 янв 2018, 22:29		Это пожалуй самый противоречивый и странный опрос, и его результаты...

Petrovich Sexyy
14 янв 2018, 22:49		А что странного?

Поздравляю Валеро. Лучший!

Остальное неважно.

RomV
14 янв 2018, 23:00		Чего? У Кипелова реально так всё плохо? Ещё не успел его послушать (вообще что-то пропустил релиз), то есть даже не стоит и пытаться, да?

WarSong
14 янв 2018, 23:02		Да всё стабильно, топ как топ. Как будто в прошлые годы он был адекватнее.

Артур Коури
14 янв 2018, 23:20		В 2018-м первое место будет за Judas Priest

RomV
15 янв 2018, 00:05		Причём как обычно для Дарк Сайда с победой в обеих номинациях :D

WarSong
15 янв 2018, 00:17		Качество материала давно уже не играет особой роли)


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