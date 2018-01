все новости группы

















сегодня



Итоги 2017 года В канун Старого Нового Года мы хотели бы поздравить всех с прошедшими праздниками и пожелать всего наилучшего в 2018 году! По уже сложившейся традиции, хотим подвести музыкальные итоги 2017 года. Ниже представлены результаты голосования читателей сайта, также вы можете ознакомиться с итогами года, составленными коллективом редакции Darkside.ru. Итак,



Лучшие альбомы:



1. Kreator "Gods of Violence"

2. Accept "The Rise of Chaos"

3. Paradise Lost "Medusa"

4. Cradle of Filth "Cryptoriana - The Seductiveness of Decay"

5. Cannibal Corpse "Red Before Black"

6. Septicflesh "Codex Omega"

7. Moonspell "1755"

8. Deep Purple "inFinite"

9. Arch Enemy "Will to Power"

10. Anathema "The Optimist"



Худшие альбомы:



1. Кипелов "Звезды и кресты"

2. Linkin Park "One More Light"

3. Accept "The Rise of Chaos"

4. Kreator "Gods of Violence"

5. Arch Enemy "Will to Power"

6. Morbid Angel "Kingdoms Disdained"

7. Cradle of Filth "Cryptoriana - The Seductiveness of Decay"

8. Moonspell "1755"

9. Stone Sour "Hydrograd"

10. Paradise Lost "Medusa"



Благодарим всех, кто провел 2017 года вместе с нами и надеемся, что останетесь с нами и дальше! http://www.darkside.ru/top/





+5 -2



( 7 )





просмотров: 866