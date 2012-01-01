15 янв 2018



GEOFF TATE отметил 30-летие "Operation: Mindcrime" Бывший вокалист QUEENSRŸCHE и нынешний фронтмен OPERATION: MINDCRIME Geoff Tate открыл европейское турне в честь тридцатилетия с момента выхода альбома "Operation: Mindcrime".























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