все новости группы







Wyrmwoods







15 янв 2018 : Новый альбом WYRMWOODS доступен для прослушивания



15 янв 2018



Новый альбом WYRMWOODS доступен для прослушивания "Earth Made Flesh", новый альбом группы WYRMWOODS, доступен для прослушивания ниже:



"Break The Seal"

"The Greater Festival Of Masks"

"Saturnalia"

"Abomination"

"Primordial Waters / The Well of Urth"

"The One As Chaos And Egg"











+0 -1









просмотров: 225